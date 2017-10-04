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Олег Романцев: "Тамбов" может победить в Кубке России

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что "Тамбов" победить в Кубке России.

"Клуб может дойти до финала Кубка России и победить. У нас уже выигрывали команды из первого дивизиона. Как раз успехи команды и привлекают зрителей на стадионы и к занятиям в спортшколы", - цитирует Романцева OnlineTambov.
Теги: Романцев Тамбов
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Ростов»
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Регистрация: 4.02.2011
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