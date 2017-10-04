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Александр Егоров: пенальти в матче ЦСКА – "Уфа" вообще никаких сомнений не вызывает

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Лапочкина в матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА – "Уфа" (0:0).

Лапочкин назначил пенальти в ворота гостей на 89-й минуте встречи, однако ЦСКА не смог его реализовать. После игры генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал решение арбитра ошибкой.

"Момент сложный. Но к окончанию игры Сергей сохранил полную концентрацию. Когда я смотрел этот момент по телевизору, было непонятно, почему судья не показал красную карточку игроку. К счастью, есть ещё повтор с точки обзора рефери: там видно, что защитник бьёт нападающему по ноге. На мой взгляд, Лапочкин грамотно и квалифицированно разобрался в ситуации. Пенальти вообще никаких сомнений не вызывает.

Этот эпизод на комиссию в итоге не выносился, так как для департамента судейства он очевиден, а официальных жалоб со стороны клубов и лиги не было.

А что касается высказываний гендиректора "Уфы"— надо делать скидку на эмоции сразу после матча. Думаю, Газизов посмотрел момент в повторе, и вопросы у него отпали", - цитирует Лапочкина "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров ЦСКА Уфа
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 24.11.2008
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