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Дмитрий Булыкин: уровень легионеров и россиян в РПФЛ один и тот же

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

"Ни у кого нет гарантированного места в составе. Если 25-летний футболист начинает о чем-то говорить, можно всегда взять 17-летнего, более голодного, и у которого зарплата намного меньше. И он будет показывать хороший футбол, который поможет ему через год-два стать профессиональным игроком основы.

В этом и смысл: чтобы развивать своих футболистов, давать им шансы, а не покупать дорогих иностранных футболистов, давать им место в составе и как будто бы бороться за какой-то результат. Хотя, если честно, иногда уровень покупаемых иностранных игроков и российских футболистов один и тот же. И смысл наигрывать иностранцев? Просто на них, скажем так, можно заработать, а российских нужно воспитывать и вкладывать в них деньги", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин
Сегодня, 07:22
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