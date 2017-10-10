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Валерий Газзаев: у Сарсании было большое и доброе сердце

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании. Сегодня в Москве прощались с Сарсанией, который скончался 7 октября.

"Сарсания помогал многим командам, в том числе и "Спартаку" из Владикавказа. Когда команда стала чемпионом, он тоже очень много порекомендовал нам игроков, которые впоследствии с успехом играли в нашей команде. Мы с ним дружили. Он был очень добродушным и безобидным человеком. Из нашей футбольной семьи ни один человек о нём ничего не говорил худого. Он всегда с уважением к людям относился, был всегда с улыбкой. У него было большое и доброе сердце. Царство небесное ему. Искренние соболезнования близким и родным", - цитирует Газзаева "БИЗНЕС Online".
Теги: Газзаев Сарсания Зенит
Сегодня, 17:36
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