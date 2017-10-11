Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игроках национальной команды страны.– Я даже и не знал об этом, пока вы не сказали. Мы не зацикливаемся на этом. Если они играли во всех матчах, значит, на то есть свои причины.Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед», травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере.Мы и Головина поэтому звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, понимал, чем дышит команда, – сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".