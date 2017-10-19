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Василий Уткин: если Гинер сможет выручить с продажи Головина 20 млн евро, это будет круто!

Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что полузащитника ЦСКА Александра Головина будет сложно продать за большую сумму.

"Головина будет трудно продать за хорошие деньги. Если Гинер сможет выручить с продажи Головина 20 млн евро, это будет круто! Но на самом деле Гинер не большой мастак в плане продажи игроков. Александр Головин хочет в Англию, но там защитников покупают в полтора раза дороже", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Головин ЦСКА Гинер
Вчера, 23:56
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