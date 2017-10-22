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Евгений Ловчев: в матче ЦСКА - "Зенит" будет мало голов, а победят гости

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит".

"Если бы это было в прошлом году, то я, наверное, сказал, что ЦСКА может выиграть. В этом году всё-таки "Зенит" сильнее, и я думаю, что "Зенит" победит, "Зенит" победит во втором тайме, и тотал будет меньше 2,5.

Проблема вся в том, что у ЦСКА некому забивать. Они могут защищаться и будут защищаться, а "Зенит", который лидирует и имеет большой запас в очках, всё-таки имеет Кокорина, имеет Дзюбу, и те аргентинцы, которые пришли, могут забить. Поэтому мне думается, что "Зенит" всё-таки победит, тем более что недавно проиграл на своём поле "Арсеналу", а это значит, что будет в команде очень приличный разговор. Да и такие ключевые игры, которые решают в первенстве страны и в еврокубках, "Зенит" играет сильнее, чем с командами, которые внизу турнирной таблицы находятся", - цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
Теги: Ловчев ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:05
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