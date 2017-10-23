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Массимо Каррера: Черчесов ведет очень хорошую работу в сборной России

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил работу наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Возможно, вы удивитесь, но я слежу за её выступлениями. Мне кажется, что главный тренер ведёт очень хорошую работу. Я вижу, как он экспериментирует, готовит молодых ребят к выступлению на таком важном турнире. Это здорово, что много молодых футболистов. Тренер знает их способности, оставляет вне команды даже более опытных и именитых игроков", - приводит слова Карреры RT.
Теги: Каррера Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:35
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Химки»
вот это и есть так наз.болельщик футбола в России,на этом сайте ,одна параша.Если тот же Каррера наоборот сказал бы Черчесов ведет не хорошую или не знаю не правильную работу к подготовке ЧМ,то на ветке за час не меньше 100 "фанатов" laughing Рос.футбола уже отметились бы,философскими рассуждениями и умными комментами..Гавнюки пля,гнильё..особенно так наз.болельщики "Спартака"..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
фигляр!


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