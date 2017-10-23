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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: Черчесов ведет очень хорошую работу в сборной России
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил работу наставника сборной России Станислава Черчесова.
"Возможно, вы удивитесь, но я слежу за её выступлениями. Мне кажется, что главный тренер ведёт очень хорошую работу. Я вижу, как он экспериментирует, готовит молодых ребят к выступлению на таком важном турнире. Это здорово, что много молодых футболистов. Тренер знает их способности, оставляет вне команды даже более опытных и именитых игроков", - приводит слова Карреры RT.
"Возможно, вы удивитесь, но я слежу за её выступлениями. Мне кажется, что главный тренер ведёт очень хорошую работу. Я вижу, как он экспериментирует, готовит молодых ребят к выступлению на таком важном турнире. Это здорово, что много молодых футболистов. Тренер знает их способности, оставляет вне команды даже более опытных и именитых игроков", - приводит слова Карреры RT.
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