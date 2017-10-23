Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Бушманов: уверен, что "Спартак" не дрогнет в Севилье

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что "Спартак" может зацепиться за очки в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи".

"Коленки точно не задрожат, поскольку "Спартак" — достаточно опытная команда со зрелыми, уже немало повидавшими на своем веку футболистами. Понятно, что у "Севильи" будет запредельная мотивация, желание оправдаться перед своими болельщиками. Матч может сложиться по-разному, но уверен, что москвичи не дрогнут", — цитирует Бушманова "Московский комсомолец".
Теги: Бушманов Спартак Севилья
Сегодня, 19:23
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rusl0001
Очень надеюсь...
Неплохо бы охладить их пыл одной-двумя голевыми атаками.
Чтобы неповадно было.
Но боюсь, что будет очень очень сложно.

Какой там пыл? Севилья еле ползет, льёт всем подряд...
Но, с вами справится дома


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень надеюсь...
Неплохо бы охладить их пыл одной-двумя голевыми атаками.
Чтобы неповадно было.
Но боюсь, что будет очень очень сложно.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.