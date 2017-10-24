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Дмитрий Сычев: лимит в РФПЛ надо отменять

Бывший форвард "Локомотива" и бронзовый призер ЧЕ-2008 Дмитрий Сычев заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ надо отменить.

"Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция — это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает", - сказал Сычев в эфире радиостанции "Спорт FM".
Теги: Сычев
Сегодня, 20:27
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17
(1)
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:52) #
  • 0
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Цитата: golden Axe
вот это уже другой разговор,полностью с тобой согласен,пусть все по чесноку будет

Только не надо если что , на судейство гнать, мантры ваши кот не воспринимает.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: filin89
"Димасик" становился лучшим игроком чампа, когда лимита и в помине небыло.


а ты читать умеешь, девочка? там про 8 лет написано. Или ты не увидевши?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Пусть победит сильнейший, согласен. Насчет игры- дело вкуса. Да пока она ещё сырая, но время всё поправит.

вот это уже другой разговор,полностью с тобой согласен,пусть все по чесноку будет
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: golden Axe
главное чтобы по завершение чемпионата она приняла правильный вид

Пусть победит сильнейший, согласен. Насчет игры- дело вкуса. Да пока она ещё сырая, но время всё поправит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Надеюсь, она(таблица) примет свой естественный вид, в воскресенье уже.

главное чтобы по завершение чемпионата она приняла правильный вид
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: golden Axe
да без проблем кот,только от твоего самовнушения,игры у зенита не появится,а насчет таблицы,так посмотри налево,это первый звоночек для вас,попробуй немного объективнее посмотреть на реальное положение дел

Надеюсь, она(таблица) примет свой естественный вид, в воскресенье уже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
аши голословные мантры, как у заглотившего галюцогены наркомана, кот отлично знает, можешь не повторяться. Отдача в таблице, синьор.

да без проблем кот,только от твоего самовнушения,игры у зенита не появится,а насчет таблицы,так посмотри налево,это первый звоночек для вас,попробуй немного объективнее посмотреть на реальное положение дел wink
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Сказал Сычёв, повесив бутсы на шею.
не будь лимита, Димасик закончил бы лет 8 назад с большим футболом.

"Димасик" становился лучшим игроком чампа, когда лимита и в помине небыло.
Регистрация: 21.03.2011
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: golden Axe
Если нет игры как у зенита,то тут хоть подгоняй, хоть трать миллионы гос средств, все матчи ставь Вилкова и Мешкова,хоть все пляжи аргентины скупи,все пустое,никакой отдачи))

Ваши голословные мантры, как у заглотившего галюцогены наркомана, кот отлично знает, можешь не повторяться. Отдача в таблице, синьор.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Да его в том году ужесточили , и тут на белом администрастивном коне Симоняна вас подогнали к золоту. Не без этого.РЖД молодцы , но очная встреча пусть решает кто достоин больше.

Если нет игры как у зенита,то тут хоть подгоняй,не подгоняй, хоть трать миллионы гос средств, все матчи ставь Вилкова и Мешкова,хоть все пляжи аргентины скупи,все пустое,никакой отдачи))
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: golden Axe
а что в том году не было лимита?это как раз вам не светит,РЖД такая же гос лавочка и они обошли вас

Да его в том году ужесточили , и тут на белом администрастивном коне Симоняна вас подогнали к золоту. Не без этого.РЖД молодцы , но очная встреча пусть решает кто достоин больше.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Иначе опять 16 лет ждать?.В конкурентной среде вам ничего не светит.

а что в том году не было лимита?это как раз вам не светит,РЖД такая же гос лавочка и они обошли вас
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: golden Axe
сначала нужно запретить гос компаниям финансировать футбольные клубы

Иначе опять 16 лет ждать?.В конкурентной среде вам ничего не светит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сначала нужно запретить гос компаниям финансировать футбольные клубы
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:42) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сказал Сычёв, повесив бутсы на шею.
не будь лимита, Димасик закончил бы лет 8 назад с большим футболом.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А жить на что некоторым? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Щас Дима тебя съедят. А так рад за тебя.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
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