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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сычев: лимит в РФПЛ надо отменять
Бывший форвард "Локомотива" и бронзовый призер ЧЕ-2008 Дмитрий Сычев заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ надо отменить.
"Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция — это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает", - сказал Сычев в эфире радиостанции "Спорт FM".
"Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция — это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает", - сказал Сычев в эфире радиостанции "Спорт FM".
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