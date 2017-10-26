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Массимо Каррера: когда выходишь не поле и не сконцентрирован до конца - будет тяжело против любого соперника

Футболисты "Спартака" должны играть в свою игру и быть сконцентрированными вне зависимости от того, кто их соперник, рассказал главный красно-белых Массимо Каррера.

"Спартак" дома одержал победу над клубом "Спартак-Нальчик" со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

"Я думаю, что если "Крылья Советов" смогли обыграть "Рубин" (2:1) - это хорошая команда, к тому же у нас не совсем хорошие воспоминания от встречи прошлого года. Матчи нельзя выиграть, не выходя на поле. Мне понравился второй тайм в исполнении моей команды, в первом тайме мне не понравился подход. Когда выходишь не поле и не сконцентрирован до конца - будет тяжело против любого соперника", - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 00:48
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