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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Матюшенко: матч с "Томью" получился непростым
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал победу над "Томью" в матче 1/8 финала Кубка России.
"Матч получился непростым, потому что был кубковым. Та же "Томь" в ФНЛ идет не очень удачно, для них игра с нами на Кубок тоже была очень важна, они готовились к нему совсем по-другому, не как в своем первенстве. Кубок состоит из одного матча, и "Томь" тоже хотела победить, ведь перед игрой мы узнали имя соперника в 1/4 финала. Матч получился очень непростым, ведь даже имея территориальное преимущество, мы создали не так много голевых моментов. И "Томь" имела шансы забить, хорошо, что выручил наш голкипер. Мы играли почти основным составом, не вышел только Антон Заболотный. Опять же у него есть легкое недомогание, нам было важно подготовить его к матчу с "Динамо" в воскресенье. Наши ребята молодцы, что отыграли с запредельной самоотдачей, как и во всех матчах. Конечно, что-то не получилось, но тут сказывалось искусственное поле на Малой арене. Плюс не давал играл соперник, "Томь" выбрала правильную тактику игры на контратаках. Но мы своей игрой довольны, продолжаем свою традицию — каждый год доходим до четвертьфинала", — цитирует Матюшенко "Спорт День за Днем".
"Матч получился непростым, потому что был кубковым. Та же "Томь" в ФНЛ идет не очень удачно, для них игра с нами на Кубок тоже была очень важна, они готовились к нему совсем по-другому, не как в своем первенстве. Кубок состоит из одного матча, и "Томь" тоже хотела победить, ведь перед игрой мы узнали имя соперника в 1/4 финала. Матч получился очень непростым, ведь даже имея территориальное преимущество, мы создали не так много голевых моментов. И "Томь" имела шансы забить, хорошо, что выручил наш голкипер. Мы играли почти основным составом, не вышел только Антон Заболотный. Опять же у него есть легкое недомогание, нам было важно подготовить его к матчу с "Динамо" в воскресенье. Наши ребята молодцы, что отыграли с запредельной самоотдачей, как и во всех матчах. Конечно, что-то не получилось, но тут сказывалось искусственное поле на Малой арене. Плюс не давал играл соперник, "Томь" выбрала правильную тактику игры на контратаках. Но мы своей игрой довольны, продолжаем свою традицию — каждый год доходим до четвертьфинала", — цитирует Матюшенко "Спорт День за Днем".
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