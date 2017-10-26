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Матч "Спартак" - "Севилья" стал самым популярным по числу телезрителей в октябре

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" (5:1) смотрели около 3,5 млн россиян, сообщает "Чемпионат.сом".

Пока это лучший показатель среди всех футбольных трансляций в октябре нынешнего года.

На втором месте в списке матчей с наибольшим количеством собранных российских телезрителей в текущем месяце находится встреча 14-го тура РФПЛ ЦСКА – "Зенит" (0:0). Эта игра собрала у телеэкранов около 3,4 млн россиян.

Третье место пока занимает товарищеский матч Россия – Иран (1:1), за которым следили порядка 3,1 млн россиян, а четвёртое – игра 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" — "Русенборг" (3:1) – около 2,9 млн чел.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 21:21
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№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Любит наш народ всякое говно,
Всякое говно, любит наш народ"


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:04) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
верю,ведь такую победу спартака придётся ждать ещё очень долго,нынешнее поколение не доживёт...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
статистика только за октябрь . у свиней эйфория =) и то только потому что в еврокубках все болееют за рос клубы , а не за друзей сербов ( хотя и сербы нам как свои ) и тд , как делают свиньи .
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:51) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Второе за уши притянуто.. Аж смешно.. А про третье место это фантастика просто.. Товорняк с каким-то сраным ираном..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
про Россия - Иран бред ))
Регистрация: 26.07.2014
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