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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Матч "Спартак" - "Севилья" стал самым популярным по числу телезрителей в октябре
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" (5:1) смотрели около 3,5 млн россиян, сообщает "Чемпионат.сом".
Пока это лучший показатель среди всех футбольных трансляций в октябре нынешнего года.
На втором месте в списке матчей с наибольшим количеством собранных российских телезрителей в текущем месяце находится встреча 14-го тура РФПЛ ЦСКА – "Зенит" (0:0). Эта игра собрала у телеэкранов около 3,4 млн россиян.
Третье место пока занимает товарищеский матч Россия – Иран (1:1), за которым следили порядка 3,1 млн россиян, а четвёртое – игра 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" — "Русенборг" (3:1) – около 2,9 млн чел.
Пока это лучший показатель среди всех футбольных трансляций в октябре нынешнего года.
На втором месте в списке матчей с наибольшим количеством собранных российских телезрителей в текущем месяце находится встреча 14-го тура РФПЛ ЦСКА – "Зенит" (0:0). Эта игра собрала у телеэкранов около 3,4 млн россиян.
Третье место пока занимает товарищеский матч Россия – Иран (1:1), за которым следили порядка 3,1 млн россиян, а четвёртое – игра 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" — "Русенборг" (3:1) – около 2,9 млн чел.
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