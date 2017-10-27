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Юрий Белоус: "Спартаку" в Ростове легко не будет

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус заявил, что "Спартаку" будет очень сложно в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова"

"Спартаку" легко не будет, это раз. Второе: "Ростов" в большинстве случаев, и особенно в своих домашних матчах, успешно играл против "Спартака", и в третьих, "Спартак" для любой команды-середняка - а "Ростов", к сожалению, сейчас является командой из середины таблицы - является большим раздражителем. Это будет очень тяжелая игра для "Спартака", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
Теги: Белоус Спартак Ростов
Сегодня, 21:05
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№1 Написал: legion СПБ (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто сказал,что будет легко? sunglasses
Регистрация: 20.10.2017
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