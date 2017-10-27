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Александр Гришин: ЦСКА надо собраться и хорошо сыграть с "Базелем" в Лиге чемпионов

Тульский "Арсенал" и ЦСКА (1:0) показатели хороший содержательный футбол в матче 15-го тура чемпионата России, заявил чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин.

"Во-первых, хорошая игра по содержанию, что с одной, что с другой стороны. Во-вторых, хотелось сказать, что, по-моему, удаления и не было. Сомнительная желтая карточка, обыкновенный фол, но не на желтую, и в такой игре оставить команду вдесятером, а тем более – на выезде… Мое мнение, что красная карточка не по делу. А так, понравилась самоотдача, даже в меньшинстве пытались играть в красивый футбол, поэтому обидно, что проиграли.

Оланаре неплохо действовал, имел момент в первом тайме, но не забил. Нападающий ценен голами, но по движению никаких вопросов. И его замена уже была чисто тактической, чтобы освежить игру, а не из-за того, что он плохо действовал. Обидно, что проиграли, но надо собраться и хорошо сыграть с "Базелем" в Лиге чемпионов, это одна из важнейших игр, - цитирует Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин ЦСКА Базель Арсенал Тула
Сегодня, 22:29
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вспомнились слова героя из "Александра Невского" " ...коротка кольчужка...". У ЦСКА КОРОТКА СКАМЕЙКА
Регистрация: 20.03.2014
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