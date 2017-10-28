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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Баринов: в день матча с "Зенитом" буду на сцене вместе с дочерью Боярского
Поклонник «Локомотива» - народный артист России Валерий Баринов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил сожаление, что не сможет полностью посмотреть матч любимой команды с «Зенитом», с которым железнодорожники делят первое место в РФПЛ, а также отметил, что в чемпионате чаще всего побеждает команда, выигравшая первый круг.
- К сожалению, насладиться этим матчем мне не удастся. Мы сейчас на гастролях в Череповце, - рассказал Баринов по телефону. - Что касается игры, то я думаю, что обе команды будут осторожничать. Статистика говорит о том, что победитель первого круга чаще всего становится чемпионом. Крайне редко бывает, что кто-то потом его обходит. Но матч предстоит очень интересный. Я рад, что моя любимая команда пришла к такому результату к финалу первого круга. Что будет? Ничего не могу сказать. Когда играет моя команда, не даю прогнозов. По поводу других могу. Пожалуйста. Но только не по поводу «Локомотива».
- Будет ли возможность посмотреть хоть какой-то отрезок этого матча?
- Да, спектакль у меня начинается в 18:00. Так что я посмотрю большую часть матча, прежде чем выйду на сцену. Не увижу последние минут 15-20. У меня тут всегда с собой телевизор. Я его уже сегодня проверил - все нормально: работает.
- Уже хорошо.
- Не знаю. Спектакль далеко не простой. Эмоции нужны и там, и здесь. У меня в воскресенье будет момент серьезного раздвоения.
- Какой спектакль даете?
- «Леди Макбет нашего уезда». Я буду играть с Боярской. С Боярским, болельщиком «Зенита», у меня в воскресенье не получается встретиться. Но с Боярской, представительницей этой семьи, я буду на сцене. И там есть сцена, где я ее бью. Если результат будет плохой... Но это я шучу, конечно: я очень люблю и Лизу, и Михаила Сергеевича. Результат матча никак не повлияет на наши взаимоотношения.
- Символично получается.
- Да, мне предстоит футбольный день. Вообще очень интересно получается: никто ведь не ждал, что именно последний матч первого круга, будет решать, кто же лидер. Лидерами могут стать только двое. И это уже, кажется, давно. А тут и ЦСКА оступился. Не уверен, что будет гладко и у «Спартака». Хотя вроде бы сейчас «Спартак» нашел свою игру, и все более-менее у них будет. Но «Ростов» тоже далеко не простая команда.
- Но у ростовчан сейчас травмированы ключевые игроки...
- Да. Боюсь это предопределит игру. В том плане, что они ее будут «сушить», и для них ничейный результат будет благоприятным исходом.
Но «сушить» со «Спартаком», наверное, глупо: все-таки у них очень сильное нападение.
Что касается матча «Зенит» - «Локомотив», то тут остается только ждать и надеяться. Самое замечательное здесь, что для «Локомотива» катастрофы не будет при любом результате. Потому что никто от него не ожидал этого успеха. А «Зениту» надо доказывать, надо денежки отрабатывать... Вы посмотрите, кого приобретает «Зенит» - там игроков на две команды хватит. А «Локомотив» - ничего: в аренду одного Эдера взяли... Только бы были в порядке наши близнецы ( братья Алексей и Антон Миранчуки - Rusfootball.info). Эти наши «двое из ларца с одного лица» могут совершить чудеса. Мне нравится, что у них ноги разные: один правоногий, другой — левоногий. Первое время я ребят не различал. Шутя говорил им: надо так, чтобы первый тайм один отыграл, а потом второй выходит свеженький — никто и не догадается, что это другой пришел. На что мне один из ребят, по-моему, Антон, удивившись, сказал: «Но у него нога-то левая, а у меня — правая». Мол, как это можно спутать.
Но я вообще очень рад, что такая турнирная ситуация сложилась. На «Зенит» повесили медали давно. Был момент, когда все говорили, что уже совсем не интересно. Но нет, еще можно подраться, еще можно поцарапаться. У «Зенита» тоже есть слабые места. Сейчас что хорошо? Сегодня все научились играть в футбол. От кого лидеры теряют очки? От команд из нижней части таблицы.
- К сожалению, насладиться этим матчем мне не удастся. Мы сейчас на гастролях в Череповце, - рассказал Баринов по телефону. - Что касается игры, то я думаю, что обе команды будут осторожничать. Статистика говорит о том, что победитель первого круга чаще всего становится чемпионом. Крайне редко бывает, что кто-то потом его обходит. Но матч предстоит очень интересный. Я рад, что моя любимая команда пришла к такому результату к финалу первого круга. Что будет? Ничего не могу сказать. Когда играет моя команда, не даю прогнозов. По поводу других могу. Пожалуйста. Но только не по поводу «Локомотива».
- Будет ли возможность посмотреть хоть какой-то отрезок этого матча?
- Да, спектакль у меня начинается в 18:00. Так что я посмотрю большую часть матча, прежде чем выйду на сцену. Не увижу последние минут 15-20. У меня тут всегда с собой телевизор. Я его уже сегодня проверил - все нормально: работает.
- Уже хорошо.
- Не знаю. Спектакль далеко не простой. Эмоции нужны и там, и здесь. У меня в воскресенье будет момент серьезного раздвоения.
- Какой спектакль даете?
- «Леди Макбет нашего уезда». Я буду играть с Боярской. С Боярским, болельщиком «Зенита», у меня в воскресенье не получается встретиться. Но с Боярской, представительницей этой семьи, я буду на сцене. И там есть сцена, где я ее бью. Если результат будет плохой... Но это я шучу, конечно: я очень люблю и Лизу, и Михаила Сергеевича. Результат матча никак не повлияет на наши взаимоотношения.
- Символично получается.
- Да, мне предстоит футбольный день. Вообще очень интересно получается: никто ведь не ждал, что именно последний матч первого круга, будет решать, кто же лидер. Лидерами могут стать только двое. И это уже, кажется, давно. А тут и ЦСКА оступился. Не уверен, что будет гладко и у «Спартака». Хотя вроде бы сейчас «Спартак» нашел свою игру, и все более-менее у них будет. Но «Ростов» тоже далеко не простая команда.
- Но у ростовчан сейчас травмированы ключевые игроки...
- Да. Боюсь это предопределит игру. В том плане, что они ее будут «сушить», и для них ничейный результат будет благоприятным исходом.
Но «сушить» со «Спартаком», наверное, глупо: все-таки у них очень сильное нападение.
Что касается матча «Зенит» - «Локомотив», то тут остается только ждать и надеяться. Самое замечательное здесь, что для «Локомотива» катастрофы не будет при любом результате. Потому что никто от него не ожидал этого успеха. А «Зениту» надо доказывать, надо денежки отрабатывать... Вы посмотрите, кого приобретает «Зенит» - там игроков на две команды хватит. А «Локомотив» - ничего: в аренду одного Эдера взяли... Только бы были в порядке наши близнецы ( братья Алексей и Антон Миранчуки - Rusfootball.info). Эти наши «двое из ларца с одного лица» могут совершить чудеса. Мне нравится, что у них ноги разные: один правоногий, другой — левоногий. Первое время я ребят не различал. Шутя говорил им: надо так, чтобы первый тайм один отыграл, а потом второй выходит свеженький — никто и не догадается, что это другой пришел. На что мне один из ребят, по-моему, Антон, удивившись, сказал: «Но у него нога-то левая, а у меня — правая». Мол, как это можно спутать.
Но я вообще очень рад, что такая турнирная ситуация сложилась. На «Зенит» повесили медали давно. Был момент, когда все говорили, что уже совсем не интересно. Но нет, еще можно подраться, еще можно поцарапаться. У «Зенита» тоже есть слабые места. Сейчас что хорошо? Сегодня все научились играть в футбол. От кого лидеры теряют очки? От команд из нижней части таблицы.
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