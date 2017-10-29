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Денис Глушаков: счет скорее не по игре

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ничью в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2).

"У нас были хорошие моменты, но мы не реализовали их. Сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Считаю, что мы упустили очки сегодня, все-таки вели в счете долгое время.

По игре ли счет? Скорее нет, чем да", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Спартак Ростов
Сегодня, 08:16
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А если бы Спартак победил?


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 08:51) #
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online

ЗАСРАНЦЫ
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
и так 7 раз в сезоне, или 9 Дениска? кончайте бухать уже, начинайте играть.
Регистрация: 2.08.2010
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