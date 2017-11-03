Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:44
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей
"Спартак" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 20-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Встреча состоится 10 декабря на стадионе "Открытие Арена".
Самый дешёвый билет стоит 1500 рублей, самый дорогой – 30 тыс. рублей. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки.
Продажа билетов пройдёт в пять этапов. Первый этап (с 3 по 9 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй этап (с 10 по 14 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев карт болельщика. Третий этап (с 15 ноября по 10 декабря включительно) — онлайн-продажа для всех болельщиков. Четвёртый этап (с 5 по 7 декабря включительно) — аукцион. Пятый этап (с 7 по 10 декабря включительно) — продажи (параллельно с онлайн-продажей) в кассах стадиона.
Встреча состоится 10 декабря на стадионе "Открытие Арена".
Самый дешёвый билет стоит 1500 рублей, самый дорогой – 30 тыс. рублей. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки.
Продажа билетов пройдёт в пять этапов. Первый этап (с 3 по 9 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй этап (с 10 по 14 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев карт болельщика. Третий этап (с 15 ноября по 10 декабря включительно) — онлайн-продажа для всех болельщиков. Четвёртый этап (с 5 по 7 декабря включительно) — аукцион. Пятый этап (с 7 по 10 декабря включительно) — продажи (параллельно с онлайн-продажей) в кассах стадиона.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.