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"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей

"Спартак" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 20-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Встреча состоится 10 декабря на стадионе "Открытие Арена".

Самый дешёвый билет стоит 1500 рублей, самый дорогой – 30 тыс. рублей. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки.

Продажа билетов пройдёт в пять этапов. Первый этап (с 3 по 9 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй этап (с 10 по 14 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев карт болельщика. Третий этап (с 15 ноября по 10 декабря включительно) — онлайн-продажа для всех болельщиков. Четвёртый этап (с 5 по 7 декабря включительно) — аукцион. Пятый этап (с 7 по 10 декабря включительно) — продажи (параллельно с онлайн-продажей) в кассах стадиона.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:31
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
пипец

1500 делим на 200 рублей = получаем 7.с половиной свиньи
ИТОГО = свиней опять будет больше, чем болельщиков (((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
с расчетом что все равно купят?
это да, факт
но все таки жирновато....на ЛЧ порой дешевле купить можно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:33) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
пипец


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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