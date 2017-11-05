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Элвер Рахимич: главный козырь ЦСКА - Дзагоев

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о предстоящем дерби с "Локомотивом" в 16-м туре чемпионата России.

"Тяжело сказать, кто фаворит, потому что это дерби. К тому же встречаются команды, которые занимают первое и третье место в нашем чемпионате. Я надеюсь, что ЦСКА покажет все, на что способен и победит. Какие козыри есть у ЦСКА перед "Локомотивом"? Главный козырь - Алан Дзагоев. Это показал второй тайм матча с "Базелем", когда Алан вышел на замену и развернул ход игры. Наверняка после травмы у него большое желание играть, и я надеюсь, что на этот раз он тоже решит исход матча. Думаю, ЦСКА найдет и другие козыри, и скоро мы о них узнаем", - цитирует Рахимича "Евро-футбол.ру".
Теги: Рахимич ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 14:30
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