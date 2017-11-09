Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:20
Станислав Черчесов: в плане игры мы сделали скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать (6)
Станислав Черчесов: в плане игры мы сделали скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать (6)
13:56
Константин Зырянов: "Спартак" добился своего спустя 16 лет, теперь на столько же лет успокоился (44)
Константин Зырянов: "Спартак" добился своего спустя 16 лет, теперь на столько же лет успокоился (44)
11:40
Матч Россия - Аргентина можно будет смотреть без комментария или следить только за Лионелем Месси (12)
Матч Россия - Аргентина можно будет смотреть без комментария или следить только за Лионелем Месси (12)
08:50
Алексей Сафонов: Миранчуки правильно остались в родном клубе, Дзюба выиграл в деньгах, а теперь им дырки затыкают (9)
Алексей Сафонов: Миранчуки правильно остались в родном клубе, Дзюба выиграл в деньгах, а теперь им дырки затыкают (9)
Вчера, 23:09
Зе Луиш мог перейти в "Динамо", а не в "Спартак" (2)
Зе Луиш мог перейти в "Динамо", а не в "Спартак" (2)
"Спартак" оштрафован за кричалки фанатов, носящие дискриминационный характер
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" — "Спартак-Нальчик" (5:2).
"По матчу Кубка России "Спартак" — "Спартак-Нальчик" мы рассмотрели несколько вопросов. В КДК поступила служебная записка от Алексея Смертина, он член исполкома, и это является основанием для возбуждения дела. Он попросил рассмотреть оскорбительные кричалки, носящие дискриминационный характер. Кричалки были зафиксированы на 68-й минуте со стороны болельщиков "Спартака" в адрес футболистов "Спартак-Нальчик". Вся трибуна скандировала оскорбления связанные с происхождением.
За это мы оштрафовали "Спартак" на 100 тысяч рублей, а также запретили допуск зрителей на трибуну B на один матч Кубка России условно. Определили испытательный срок до конца текущего розыгрыша Кубка России. Также за сожжение флага "Спартак-Нальчик" болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"По матчу Кубка России "Спартак" — "Спартак-Нальчик" мы рассмотрели несколько вопросов. В КДК поступила служебная записка от Алексея Смертина, он член исполкома, и это является основанием для возбуждения дела. Он попросил рассмотреть оскорбительные кричалки, носящие дискриминационный характер. Кричалки были зафиксированы на 68-й минуте со стороны болельщиков "Спартака" в адрес футболистов "Спартак-Нальчик". Вся трибуна скандировала оскорбления связанные с происхождением.
За это мы оштрафовали "Спартак" на 100 тысяч рублей, а также запретили допуск зрителей на трибуну B на один матч Кубка России условно. Определили испытательный срок до конца текущего розыгрыша Кубка России. Также за сожжение флага "Спартак-Нальчик" болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.