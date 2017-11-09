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"Спартак" оштрафован за кричалки фанатов, носящие дискриминационный характер

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" — "Спартак-Нальчик" (5:2).

"По матчу Кубка России "Спартак" — "Спартак-Нальчик" мы рассмотрели несколько вопросов. В КДК поступила служебная записка от Алексея Смертина, он член исполкома, и это является основанием для возбуждения дела. Он попросил рассмотреть оскорбительные кричалки, носящие дискриминационный характер. Кричалки были зафиксированы на 68-й минуте со стороны болельщиков "Спартака" в адрес футболистов "Спартак-Нальчик". Вся трибуна скандировала оскорбления связанные с происхождением.

За это мы оштрафовали "Спартак" на 100 тысяч рублей, а также запретили допуск зрителей на трибуну B на один матч Кубка России условно. Определили испытательный срок до конца текущего розыгрыша Кубка России. Также за сожжение флага "Спартак-Нальчик" болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Григорьянц
Сегодня, 16:44
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№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:00) #
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online

В каждом матче все что-то скандируют, выкрикивают, но слышат только КБ. Мля, на что бы вы жили без Спартака, шестёрки от футбола?
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: лысый Москва (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
При чем здесь клуб, вычисляйте и штрафуйте тех, кто нарушает!!!
Клуб не в состоянии заклеить рты или связать руки всему стадиону или какой то его част, бредятина!
Регистрация: 26.05.2007
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