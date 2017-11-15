Евгений Кафельников: надеюсь, Лунев скоро вернется в строй бомжей-бакланов

Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили,надеюсь скоро в строй "бомжей-бакланов" вернётся. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 14, 2017

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) высказался на тему травмы голкипера "Зенита" Андрея Лунева.В концовке товарищеского матча с Испанией (3:3) 26-летний вратарь получил травму в результате удара коленом по лицу от Родриго."Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется.А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли", – написал Кафельников.