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Евгений Кафельников: надеюсь, Лунев скоро вернется в строй бомжей-бакланов

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) высказался на тему травмы голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

В концовке товарищеского матча с Испанией (3:3) 26-летний вратарь получил травму в результате удара коленом по лицу от Родриго.

"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется.

А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли", – написал Кафельников.

Теги: Лунев Сборная России
Сегодня, 00:45
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28
(8)
№28 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 02:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Клим Климов
О как бомжей распирает, любо-дорого посмотреть!!
Луневу здоровья!!

Вы, похоже, не совсем понимаете суть вопроса: если публичный, и ранее уважаемый человек так говорит (особенно во второй части своего поста), то он глупец и негодяй. Превратился в тупое и жалкое животное какое-то. Этот дегенерат, потом, может быть, удалит свое сочинение, извиняясь. Надеюсь.
Регистрация: 9.11.2010
№27 Написал: Клим Климов (Сегодня, 02:05) #
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online

О как бомжей распирает, любо-дорого посмотреть!!
Луневу здоровья!!
Регистрация: 1.07.2017
№26 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 02:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется

кафельная ***асина


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По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№25 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 01:51) #
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Теперь каждый твит этого дебила будете публиковать?


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№24 Написал: petuhi (Сегодня, 01:31) #
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  •  (3)

свиньи чтоль его выиграют, уже в субботу на 7 откатятся
Регистрация: 6.06.2017
№23 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»


Регистрация: 21.08.2014
№22 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 01:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Когда путают сортир и твиттер - на клавиатуру садятся жопой, а в унитаз засовывают голову. Наверное тот случай.
Регистрация: 5.03.2017
№21 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Какой же 3,14дар rage
Регистрация: 1.11.2012
№20 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 01:07) #
  • +3
  •  (7)

Женя,ты не переживай-тебе херово будет,мы сполна поглумимся


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Идиот. Круглый.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 01:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
какой хороший мальчонка.. культкр-мультур так и выпирает...
Регистрация: 26.04.2017
№17 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 01:03) #
  • +7
  •  (7)

Давно подозревал, что у кафеля не все в порядке с головой. Ляпнет все время, что хоть стой, хоть падай.
Регистрация: 28.05.2014
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:59) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда лучше молчать, не трезвый скорее всего
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 00:59) #
  • +8
  •  (12)

Цитата: viktor800
Толстое кафельное ДЕРЬМО, СДОХНИ imp


Ладно, остынь! Этому пидору за такие высказывания точно когда-нибудь ракетку в очко засунут.
Регистрация: 15.06.2016
№14 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:58) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это уровень....Нет слов...
Регистрация: 15.03.2009
№13 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 00:58) #
  • +7
  •  (11)

истинно говорю вам : Кафель - чмо...
Регистрация: 7.03.2008
№12 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Толстое кафельное ДЕРЬМО, СДОХНИ imp


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
№11 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 00:55) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: HNAPSSS
Кафель сам себя опустил...


Он уже давно опущенный
Регистрация: 15.06.2016
№10 Написал: Роман Сафин (Сегодня, 00:54) #
  • +12
  •  (12)

Народ, я за "Спартак" болею, но тут уж точно Кафель полный дегенерат!!!! А завтра протрезвеет и будет петь песни, что это не он, а его аккаунт взломали.
Лунёв - КРАСАВА!!!!! Выздоравливай, братан!!!!
Регистрация: 19.02.2017
№9 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 00:54) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Кафель сам себя опустил...
Регистрация: 12.08.2009
№8 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:52) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
кем бы ты не был, за кого бы не болел, но прежде всего надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Регистрация: 10.07.2009
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:52) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Какую то херню прогнал , явно бухал . Не красиво и не умно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:51) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Нашел время высказаться.
Регистрация: 15.07.2017
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:51) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Терек»
От болельщиков Спартака никто большего и не ждал.
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 00:50) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Динамо» М
100% не трезвый! Такое,адекватный человек не скажет
Регистрация: 9.09.2013
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:48) #
  • +13
  •  (17)

Цитата: imaginary
что тут сказать, Кафель - дегенерат

Тут, наверное, соглашусь
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:47) #
  • +11
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Мразь . просто мразь


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 00:47) #
  • +16
  •  (20)
Болеет за:
«Краснодар»
что тут сказать, Кафель - дегенерат
Регистрация: 7.02.2010
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