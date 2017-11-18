Георгий Джикия: уезжать за границу сейчас нет никакого желания

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что не думает об отъезде за границу.– На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и "Спартаке".