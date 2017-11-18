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Георгий Джикия: уезжать за границу сейчас нет никакого желания

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что не думает об отъезде за границу.

– За границу хотите?

– На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и "Спартаке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 01:02
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