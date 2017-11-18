Илья Геркус: вопрос усиления "Локомотива" будет рассмотрен на следующей неделе

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:02
Георгий Джикия: три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил (4)
Георгий Джикия: три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил (4)
Вчера, 22:27
"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем" (3)
"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем" (3)
Вчера, 21:37
Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди (2)
Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди (2)
Вчера, 21:29
Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы (2)
Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы (2)
Вчера, 21:27
Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать (21)
Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать (21)
Вчера, 21:26
Маурисио Почеттино: горжусь стараниями своих игроков
Маурисио Почеттино: горжусь стараниями своих игроков
Вчера, 21:26
Курбан Бердыев: потихоньку идем к тому, чего хотим (3)
Курбан Бердыев: потихоньку идем к тому, чего хотим (3)
Вчера, 21:07
Первая засуха тура. "Арсенал" и "Рубин" обошлись без голов (2)
Первая засуха тура. "Арсенал" и "Рубин" обошлись без голов (2)
Вчера, 20:55
"Арсенал" и "Рубин" голов не забили (7)
"Арсенал" и "Рубин" голов не забили (7)
Вчера, 20:16
Игорь Шалимов: в 1-м тайме сделали всё, от чего предостерегали, о чём предупреждали (видео) (9)
Игорь Шалимов: в 1-м тайме сделали всё, от чего предостерегали, о чём предупреждали (видео) (9)
Вчера, 19:55
Андрей Синицын: не думаю, что 4:1 – это закономерный результат (6)
Андрей Синицын: не думаю, что 4:1 – это закономерный результат (6)
Вчера, 19:44
Денис Глушаков: настрой на "Марибор" будет запредельный (видео) (6)
Денис Глушаков: настрой на "Марибор" будет запредельный (видео) (6)
Вчера, 19:38
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь (видео) (5)
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь (видео) (5)
Вчера, 19:36
Игорь Шалимов: итоговый счет сути игры не отражает (53)
Игорь Шалимов: итоговый счет сути игры не отражает (53)
Вчера, 19:32
"Бавария" разгромила "Аугсбург"
"Бавария" разгромила "Аугсбург"
Вчера, 19:28
Дмитрий Комбаров: только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась (видео) (3)
Дмитрий Комбаров: только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась (видео) (3)
Вчера, 19:23
Квинси Промес: игра против "Краснодара" не была легкой для нас (7)
Квинси Промес: игра против "Краснодара" не была легкой для нас (7)
Вчера, 19:14
Виктор Классон: влияет ли критика в адрес Шалимова? Нет, я вообще не читаю российскую прессу (видео) (1)
Виктор Классон: влияет ли критика в адрес Шалимова? Нет, я вообще не читаю российскую прессу (видео) (1)
Вчера, 19:07
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (11)
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (11)
Вчера, 18:56
Оценки матча "Краснодар" - "Спартак" (9)
Оценки матча "Краснодар" - "Спартак" (9)
Вчера, 18:53
Жоаозиньо: тяжело терять очки в домашней игре (видео) (3)
Жоаозиньо: тяжело терять очки в домашней игре (видео) (3)
Вчера, 18:30
"Арсенал" - "Рубин": стартовые составы команд
"Арсенал" - "Рубин": стартовые составы команд
Вчера, 18:26
"Спартак" в гостях разгромил "Краснодар" (170)
"Спартак" в гостях разгромил "Краснодар" (170)
Вчера, 18:04
Роман Бабаев: ребята молодцы – и хабаровчане, и наши
Роман Бабаев: ребята молодцы – и хабаровчане, и наши
Вчера, 17:44
Роман Зобнин вышел на поле впервые с 5 июня (1)
Роман Зобнин вышел на поле впервые с 5 июня (1)
Вчера, 17:42
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби
Вчера, 17:40
Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Испании
Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Испании
Вчера, 17:12
"Крылья Советов" победили "Волгарь"
"Крылья Советов" победили "Волгарь"
Вчера, 16:43
Дмитрий Хохлов: игра "Ахмата" не удивила
Дмитрий Хохлов: игра "Ахмата" не удивила
Вчера, 16:38
Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео) (9)
Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео) (9)
Илья Геркус: вопрос усиления "Локомотива" будет рассмотрен на следующей неделе
Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что вопрос усиления команды будет рассмотрен на следующей неделе.
"Мы этот вопрос (возможного усиления) будем обсуждать на следующей неделе с главным тренером и спортивным директором. Мы сядем, рассмотрим текущую команду, посмотрим на ее состояние и выработаем общее мнение", - цитирует Геркуса "Р-Спорт".
"Мы этот вопрос (возможного усиления) будем обсуждать на следующей неделе с главным тренером и спортивным директором. Мы сядем, рассмотрим текущую команду, посмотрим на ее состояние и выработаем общее мнение", - цитирует Геркуса "Р-Спорт".
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.