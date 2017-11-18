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Илья Геркус: вопрос усиления "Локомотива" будет рассмотрен на следующей неделе

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что вопрос усиления команды будет рассмотрен на следующей неделе.

"Мы этот вопрос (возможного усиления) будем обсуждать на следующей неделе с главным тренером и спортивным директором. Мы сядем, рассмотрим текущую команду, посмотрим на ее состояние и выработаем общее мнение", - цитирует Геркуса "Р-Спорт".
Теги: Геркус Локомотив
Вчера, 23:45
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