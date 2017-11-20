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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что 36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин согласился бы вернуться в сборную России, если бы получил приглашение от наставника национальной команды Станислава Черчесова.
"Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике "Зенита". Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: "Когда вернёшься?" Он сказал: "У меня контракт с другой командой". Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовёт, то он приедет.
Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против "Манчестер Юнайтед". Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: "Сигарой Дика Адвоката". Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
"Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике "Зенита". Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: "Когда вернёшься?" Он сказал: "У меня контракт с другой командой". Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовёт, то он приедет.
Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против "Манчестер Юнайтед". Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: "Сигарой Дика Адвоката". Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
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