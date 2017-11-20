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Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что 36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин согласился бы вернуться в сборную России, если бы получил приглашение от наставника национальной команды Станислава Черчесова.

"Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике "Зенита". Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: "Когда вернёшься?" Он сказал: "У меня контракт с другой командой". Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовёт, то он приедет.

Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против "Манчестер Юнайтед". Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: "Сигарой Дика Адвоката". Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Аршавин Погребняк Зенит
Сегодня, 20:29
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№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Позови меня с Собой !!!!дядя Гена позовет!
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:33) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он его не позовет, и это его, Аршавина, проблемы.....)))))

Он его не позовет, и это его, Аршавина, проблемы.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
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