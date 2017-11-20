Антон Миранчук: в "Локомотиве" отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, за счёт чего команда находится на первом месте в турнирной таблице.- Конечно, командный. И в понятие команды я вкладываю не только тренеров, но и весь персонал клуба. Как удаётся команде демонстрировать свою лучшую игру? Это все идет изнутри. У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Конечно, сюда стоит добавить и личное желание прогрессировать, но при должном микроклимате делать это было бы сложнее.