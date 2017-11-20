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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Антон Миранчук: в "Локомотиве" отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, за счёт чего команда находится на первом месте в турнирной таблице.
– Первое место "Локомотива" командный результат или игра, вытянутая на личных качествах лидеров?
- Конечно, командный. И в понятие команды я вкладываю не только тренеров, но и весь персонал клуба. Как удаётся команде демонстрировать свою лучшую игру? Это все идет изнутри. У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Конечно, сюда стоит добавить и личное желание прогрессировать, но при должном микроклимате делать это было бы сложнее.
RT
– Первое место "Локомотива" командный результат или игра, вытянутая на личных качествах лидеров?
- Конечно, командный. И в понятие команды я вкладываю не только тренеров, но и весь персонал клуба. Как удаётся команде демонстрировать свою лучшую игру? Это все идет изнутри. У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Конечно, сюда стоит добавить и личное желание прогрессировать, но при должном микроклимате делать это было бы сложнее.
RT
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