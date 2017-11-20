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"Спартак" предоставил болельщикам "Зенита" 4221 билет

"Спартак" выделил болельщикам "Зенита" на предстоящий матч 18-го тура чемпионата России 4221 билет.

Напомним, встреча состоится в Москве 27 ноября. Всего стадион "Открытие Арена" вмещает 45 360 человек. Стоимость одного билета для фанатов санкт-петербургского клуба составит 1500 рублей.

Продажа билетов болельщикам "Зенита" будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Зенита", а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го числа в 20:00 мск.

В день матча у входа на гостевой сектор стадиона "Спартака" будет проходить сверка фамилии, указанной в билете, с документами владельца. В случае если данные не совпадут, болельщик не будет допущен до игры.

ФК "Зенит"
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 22:28) #
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Это ж сколько хлорки надо, что б потом стадион от бамжей отмыть?...
Регистрация: 1.09.2016
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