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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" предоставил болельщикам "Зенита" 4221 билет
"Спартак" выделил болельщикам "Зенита" на предстоящий матч 18-го тура чемпионата России 4221 билет.
Напомним, встреча состоится в Москве 27 ноября. Всего стадион "Открытие Арена" вмещает 45 360 человек. Стоимость одного билета для фанатов санкт-петербургского клуба составит 1500 рублей.
Продажа билетов болельщикам "Зенита" будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Зенита", а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го числа в 20:00 мск.
В день матча у входа на гостевой сектор стадиона "Спартака" будет проходить сверка фамилии, указанной в билете, с документами владельца. В случае если данные не совпадут, болельщик не будет допущен до игры.
ФК "Зенит"
Напомним, встреча состоится в Москве 27 ноября. Всего стадион "Открытие Арена" вмещает 45 360 человек. Стоимость одного билета для фанатов санкт-петербургского клуба составит 1500 рублей.
Продажа билетов болельщикам "Зенита" будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Зенита", а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го числа в 20:00 мск.
В день матча у входа на гостевой сектор стадиона "Спартака" будет проходить сверка фамилии, указанной в билете, с документами владельца. В случае если данные не совпадут, болельщик не будет допущен до игры.
ФК "Зенит"
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