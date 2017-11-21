Геннадий Орлов: "Спартак" - "Зенит" - наше "класико", на ничью никто играть не будет

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча состоится 27 ноября в Москве."Разгром "Тосно" позади, и 27 ноября в Москве пройдёт российское "класико". "Спартак" попытается взять реванш за поражение в первом круге. Сейчас "Зенит" опережает спартаковцев на пять очков, поэтому стратегически ничья вполне устроит сине-бело-голубых. Но кто будет играть на ничью в таком матче?Чем сейчас силён "Спартак"? Тройка нападающих великолепная, они обрели ту форму, которая была в прошлом году, и потому неудержимы. Думаю, команда Карреры будет выше, чем на четвёртом месте, но у них осталась проблема — игра в обороне. У всех соперников есть шанс забивать в ворота "Спартака". Посмотрим, что перевесит", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".