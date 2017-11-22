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Инспектор РФС: арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота "Локомотива"

Инспектор Российского футбольного союза Игорь Захаров в эфире программы "Свисток" заявил, что арбитр матча 17-го тура российской Премьер-Лиги "Анжи" — "Локомотив" (0:1) Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота "железнодорожников".

"На 70-й минуте в штрафной "Локомотива" упал Прудников. Во-первых, есть мнение, что был офсайд, но, скорее всего, его не было. Во-вторых, арбитр находился в очень хорошей позиции, но ошибся. Это пенальти. Непонятно, почему Игнатьев бежит, выставляет руку. Детская ошибка. Нападающий получил конкретный удар", — заявил Захаров.

"Чемпионат.сом"
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 02:21
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№1 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давайте таблицу переделаем, заберите у паровозов 3 очка. joy joy joy

Ну, хотя бы 2 joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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