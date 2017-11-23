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Дмитрий Селюк: завистники "Локомотива" говорят, что железнодорожники должны играть в Хабаровске

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уверенность в том, что завистники "Локомотива" утверждают, что команда должна провести матч 18-го утра чемпионата России со "СКА-Хабаровском" в Хабаровске.

– Я вот читаю, многие говорят, что "Локомотив" должен лететь играть в Хабаровск, – сказал Селюк.

– По-вашему, не должен?

– Да это все завистники "Локомотива" и Семина, которые никак не могут смириться, что команда идет на первом месте. И вот они поднимают вой: надо ехать, чтобы железнодорожники потеряли очки. Но ради кого мы играем? Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?

Два футболиста ЦСКА в мороз получили серьезные травмы. И теперь игроки "Локо" в подсознании будут держать мысль, что они тоже могут сломаться… Какой футбол мы увидим? А если травму получит Миранчук? Что тогда? Сборная России потеряет такого исполнителя…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Селюк Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:18
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№4 Написал: fd65 (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я правильно понял - те, кто не завидует паровозам, - они за то , чтобы игру проводили где нибудь в Москве, например, на Чиркизоне.......))))))))))))))), а че , в первом круге уже сыграли, можно и во втором круге повторить....
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 19:29) #
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Этот известный футбольный агент,неадекват какой то.
Регистрация: 28.09.2016
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какие завистники?Что за бред? Они итак будут играть в Хабаровске.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Но ради кого мы играем?

так вот о чем и речь.фаны СКА имеют право смотреть свою команду со стадиона, а не по ящику, да еще и из другого города. на тему зависти вообще абсурд.и так понятно что Локо еще не чемпион.и вряд ли будет....уже были случаи кгда они рвали и метали, а в конце сливались
Регистрация: 7.09.2015
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