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Геннадий Орлов: наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о недавних высказываниях главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, который заверил, что в команде хороший микроклимат, а также выразил желание видеть на базе клуба новое крытое поле.

"Манчини говорит, что командный микроклимат в порядке, но если он затрагивает эту тему, когда его не спрашивают, значит что-то такое там есть. Дыма без огня не бывает, но на поле взаимодействие полное. Мы можем судить по продукту. Победа над "Тосно" показательна — "Зенит" психологически устойчив. Первый тайм был трудным, но на 52-й минуте забили второй гол — и соперник вскоре рухнул.

Что касается слов Манчини о желании иметь в распоряжении крытое тренировочное поле с подогревом, то он, наверное, знает страсть наших руководителей к стройкам. Кто-то шепнул тренеру: "Давай, Роберто, может, ещё распилим какую-то сумму". Конечно, было бы хорошо это построить, но надо же где-то остановиться. Пока в новом поле нет необходимости", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Манчини Зенит
Сегодня, 20:13
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№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:05) #
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online

ШО, ОПЯТЬ?
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
обыкновенное человеческое желание иметь на базе крытую площадку, уже всеми, плять, воспринимается, как нагреть руки.


Ну, почему - всеми?
Помнишь - "обобщать можно до посинения" ?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№10 Написал: N-52 (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, Орлов, помню тебя времен перестройки - гнилой был. Сейчас вокруг "Зенита" пи...ков, желающих ему худшего, и так хватает, а тут ты еще. Что случилось ? Кто в Питере обидел Гену ?
Регистрация: 13.08.2012
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Орлов нормально сливает.
Дядь Гена - жги еще smiling_imp
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
Как вообще вот это, может что то комментироавать? Это просто биздец какой-то....нормальных слов нет... Плять...

Вот и я о том, обыкновенное человеческое желание иметь на базе крытую площадку, уже всеми, плять, воспринимается, как нагреть руки. По нормальному уже это не объясняется, везде мерещатся распилы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:44) #
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он вообще съехал с катушек?


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№6 Написал: interested (Сегодня, 20:36) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Орлов в очередной раз подтвердил свою репутацию отъявленного подлеца.
Регистрация: 18.10.2013
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Дурдом какой-то, по-моему уже все с ума сошли,

ну тебе то точно давно нужно проверить кукушку
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Дурдом какой-то, по-моему уже все с ума сошли, не только свиньи.

Тут видно кто сошел с ума, если тебя заклинило ,надо обратиться в психиатру, а то тебе везде мерещатся свинарники.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (9)

Как вообще вот это, может что то комментироавать? Это просто биздец какой-то....нормальных слов нет... Плять...
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:20) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
anguished


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:18) #
  • -9
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Дурдом какой-то, по-моему уже все с ума сошли, не только свиньи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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