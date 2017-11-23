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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о недавних высказываниях главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, который заверил, что в команде хороший микроклимат, а также выразил желание видеть на базе клуба новое крытое поле.
"Манчини говорит, что командный микроклимат в порядке, но если он затрагивает эту тему, когда его не спрашивают, значит что-то такое там есть. Дыма без огня не бывает, но на поле взаимодействие полное. Мы можем судить по продукту. Победа над "Тосно" показательна — "Зенит" психологически устойчив. Первый тайм был трудным, но на 52-й минуте забили второй гол — и соперник вскоре рухнул.
Что касается слов Манчини о желании иметь в распоряжении крытое тренировочное поле с подогревом, то он, наверное, знает страсть наших руководителей к стройкам. Кто-то шепнул тренеру: "Давай, Роберто, может, ещё распилим какую-то сумму". Конечно, было бы хорошо это построить, но надо же где-то остановиться. Пока в новом поле нет необходимости", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"Манчини говорит, что командный микроклимат в порядке, но если он затрагивает эту тему, когда его не спрашивают, значит что-то такое там есть. Дыма без огня не бывает, но на поле взаимодействие полное. Мы можем судить по продукту. Победа над "Тосно" показательна — "Зенит" психологически устойчив. Первый тайм был трудным, но на 52-й минуте забили второй гол — и соперник вскоре рухнул.
Что касается слов Манчини о желании иметь в распоряжении крытое тренировочное поле с подогревом, то он, наверное, знает страсть наших руководителей к стройкам. Кто-то шепнул тренеру: "Давай, Роберто, может, ещё распилим какую-то сумму". Конечно, было бы хорошо это построить, но надо же где-то остановиться. Пока в новом поле нет необходимости", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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