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Янн М’Вила: в матче с ЦСКА нам нужна победа

Полузащитник "Рубина" Янн М’Вила поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"После Лиги чемпионов ЦСКА будет немного уставшим, но они привыкли играть в таком ритме. Нам надо думать о своем состоянии. Мы хорошо готовы. Каждый день у нас очень хорошие тренировки. Мы готовимся к принципиальной игре. Нам нужна победа. Как восприняли возвращение Наваса? Это очень важная фигура. Он лидер на поле и в раздевалке. Его возвращение должно помочь нам. Мы должны выиграть, в том числе, и ради него", - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Мвила Рубин ЦСКА
Сегодня, 04:20
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