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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
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Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
СМИ: Вячеслав Малафеев вернется в "Зенит" на административную должность
С большой долей вероятности, в ближайшее время бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вернется в родной клуб на одну из административных позиций, информирует "Спорт-Экспресс".
Вероятно, конфигурация в спортивном блоке петербуржцев по завершении всех согласований будет следующей. Селекционным отделом продолжит руководить Александр Бокий, Оресте Чинквини, занимавший пост заместителя Константина Сарсании, скоропостижно скончавшегося 7 октября, по-прежнему останется на решении оперативных вопросов при трансферных операциях – в его сфере ответственности находится, в том числе, зарубежный рынок. Малафеев же получит в свое ведение направления молодежного и юношеского футбола, а также, возможно, поиск новичков внутри России.
Вероятно, конфигурация в спортивном блоке петербуржцев по завершении всех согласований будет следующей. Селекционным отделом продолжит руководить Александр Бокий, Оресте Чинквини, занимавший пост заместителя Константина Сарсании, скоропостижно скончавшегося 7 октября, по-прежнему останется на решении оперативных вопросов при трансферных операциях – в его сфере ответственности находится, в том числе, зарубежный рынок. Малафеев же получит в свое ведение направления молодежного и юношеского футбола, а также, возможно, поиск новичков внутри России.
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