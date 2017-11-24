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СМИ: Вячеслав Малафеев вернется в "Зенит" на административную должность

С большой долей вероятности, в ближайшее время бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вернется в родной клуб на одну из административных позиций, информирует "Спорт-Экспресс".

Вероятно, конфигурация в спортивном блоке петербуржцев по завершении всех согласований будет следующей. Селекционным отделом продолжит руководить Александр Бокий, Оресте Чинквини, занимавший пост заместителя Константина Сарсании, скоропостижно скончавшегося 7 октября, по-прежнему останется на решении оперативных вопросов при трансферных операциях – в его сфере ответственности находится, в том числе, зарубежный рынок. Малафеев же получит в свое ведение направления молодежного и юношеского футбола, а также, возможно, поиск новичков внутри России.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 19:32
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