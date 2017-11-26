Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдуард Безуглов: допинг? Каждый месяц одно и то же - мы все уже сказали по теме

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения о существовании так называемого "списка Родченкова", в котором упоминаются 34 российских футболиста.

Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга".

"Каждый месяц происходит одно и то же. Информация появляется в одной и той же газете, все то же самое. Все, что мы могли сказать по теме, сказали ранее", - цитирует Безуглова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 20:58
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (1)

Была Госпрограмма...в этом ОНИ ПРАВЫ....Путин сам сказал... Я виноват....так что ребята ....сушите вёсла....и доктор ,лучше помолчи....все в Правительстве знают об этом....СОЧИ...СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ...ПОВАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО...МУТКО...ЖЁПО...ЛИЗНЕЧЕСТВО...ОБНИЩАНИЕ НАРОДА...ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ....ЖАЛКО СПОРТСМЕНОВ...НО НЕ ВСЕХ...НЕКОТОРЫЕ ЗНАЛИ ЧТО ДЕЛАЮТ...В ФЕВРАЛЕ ВСЕ УЗНАЮТ КАК ЧИНОВНИКИ БОГАТЫ...ЗВОНОЧЕК ...СЕНАТОР ИЗ ДАГЕСТАНА...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.