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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эдуард Безуглов: допинг? Каждый месяц одно и то же - мы все уже сказали по теме
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения о существовании так называемого "списка Родченкова", в котором упоминаются 34 российских футболиста.
Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга".
"Каждый месяц происходит одно и то же. Информация появляется в одной и той же газете, все то же самое. Все, что мы могли сказать по теме, сказали ранее", - цитирует Безуглова "Спорт-Экспресс".
Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга".
"Каждый месяц происходит одно и то же. Информация появляется в одной и той же газете, все то же самое. Все, что мы могли сказать по теме, сказали ранее", - цитирует Безуглова "Спорт-Экспресс".
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