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Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись

Нападающий "Зенита"-м Илья Воробьёв рассказал об игре против "Спартака"-м (2:2).

— Конечно, мы расстроены тем, что упустили победу в Москве. Вели 2:0 после первого тайма, но во второй половине встречи допустили ненужные ошибки и дали сопернику возможность спастись.

— Ошибки — единственная причина упущенной победы?

— Мы теряли концентрацию в самые неподходящие моменты. Плюс замены "Спартака" оживили их игру, после перерыва было гораздо сложнее.

— Настрой на "Спартак"-м был особый?

— Да, конечно. Это принципиальный соперник для "Зенита". Такие матчи не должны заканчиваться ничьей.

— Не так давно вы не сумели реализовать пенальти. Когда били сегодня, не было опасений снова допустить осечку?

— Я очень хотел реабилитироваться за промах в игре с "Уфой". Спасибо команде, что доверили мне в таком матче снова подойти к точке.

— В Москве сейчас довольно холодно. Как игралось при минусовой температуре?

— Особо об этом не думал. Главное было показать достойную игру.

— Пенальти в ворота "Зенита"-м был?

— Думаю, да. Нападающий "Спартака" хорошо подставился под фол.

ФК "Зенит"
Теги: Спартак Зенит-2
Вчера, 23:20
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