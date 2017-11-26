Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись

Нападающий "Зенита"-м Илья Воробьёв рассказал об игре против "Спартака"-м (2:2).— Конечно, мы расстроены тем, что упустили победу в Москве. Вели 2:0 после первого тайма, но во второй половине встречи допустили ненужные ошибки и дали сопернику возможность спастись.— Мы теряли концентрацию в самые неподходящие моменты. Плюс замены "Спартака" оживили их игру, после перерыва было гораздо сложнее.— Да, конечно. Это принципиальный соперник для "Зенита". Такие матчи не должны заканчиваться ничьей.— Я очень хотел реабилитироваться за промах в игре с "Уфой". Спасибо команде, что доверили мне в таком матче снова подойти к точке.— Особо об этом не думал. Главное было показать достойную игру.— Думаю, да. Нападающий "Спартака" хорошо подставился под фол.