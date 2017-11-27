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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вчера, 22:08
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Вчера, 19:04
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Сергей Паршивлюк: раз победили, значит, угадали со схемой
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк прокомментировал домашнюю победу над "Анжи" (2:0) в матче чемпионата России.
– Наконец, "Ростов" победил. Это поможет команде раскрепоститься?
– Следующие игры покажут, раскрепостились мы или нет. Но настроение теперь улучшилось. Мы не побеждали давно, поэтому эта игра была очень важна. "Анжи" был позади нас. И ближайшие к нам команды в своих матчах победили, поэтому было важно сделать то же самое. Слава Богу, это удалось.
– Для "Ростова" традиционна схема с тремя центральными защитниками, но в этот раз сыграли в четыре. Насколько лично вам было комфортно?
– Раз победили, значит, угадали со схемой. Мне было комфортно, ведь я до этого везде играл при такой схеме. Проблем не было с перестроением. С чем было связано такое решение? Видимо, хотели как-то удивить "Анжи", они готовились к другому (улыбается).
"Матч ТВ"
– Наконец, "Ростов" победил. Это поможет команде раскрепоститься?
– Следующие игры покажут, раскрепостились мы или нет. Но настроение теперь улучшилось. Мы не побеждали давно, поэтому эта игра была очень важна. "Анжи" был позади нас. И ближайшие к нам команды в своих матчах победили, поэтому было важно сделать то же самое. Слава Богу, это удалось.
– Для "Ростова" традиционна схема с тремя центральными защитниками, но в этот раз сыграли в четыре. Насколько лично вам было комфортно?
– Раз победили, значит, угадали со схемой. Мне было комфортно, ведь я до этого везде играл при такой схеме. Проблем не было с перестроением. С чем было связано такое решение? Видимо, хотели как-то удивить "Анжи", они готовились к другому (улыбается).
"Матч ТВ"
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