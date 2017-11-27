Сергей Паршивлюк: раз победили, значит, угадали со схемой

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк прокомментировал домашнюю победу над "Анжи" (2:0) в матче чемпионата России.– Следующие игры покажут, раскрепостились мы или нет. Но настроение теперь улучшилось. Мы не побеждали давно, поэтому эта игра была очень важна. "Анжи" был позади нас. И ближайшие к нам команды в своих матчах победили, поэтому было важно сделать то же самое. Слава Богу, это удалось.– Раз победили, значит, угадали со схемой. Мне было комфортно, ведь я до этого везде играл при такой схеме. Проблем не было с перестроением. С чем было связано такое решение? Видимо, хотели как-то удивить "Анжи", они готовились к другому (улыбается).