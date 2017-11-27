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Вячеслав Колосков: в среднем у "Зенита" более мастеровитый состав, чем у "Спартака"

"Зенит" за счет более ровного подбора игроков обладает лучшими шансами на победу в гостевом матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком", заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Судя по последним матчам обеих команд, игра у них пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но "Зенит" более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у "Зенита" выше.

Трудно предсказать, всякое может быть. Ведь мало кто ожидал, что "Спартак" в гостях ни с того, ни с сего забьет четыре мяча "Краснодару"в матче чемпионата России. А затем в игре (Лиги чемпионов) с "Марибором" футболисты за весь тайм ни разу не попали в створ ворот. "Спартак" - непредсказуемая команда. Большого количества забитых мячей не будет - думаю, что обе команды прежде всего будут думать о безопасности своих ворот. Поэтому есть ощущения, что игра будет довольно скучная", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Зенит Спартак
Сегодня, 18:43
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(1)
№3 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
ну что они там эти эксперты все в газпроме работают ?
Регистрация: 18.11.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,пример приведи Колосков.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:44) #
  • -4
  •  (12)
online

средних у Зенита полно, а высококлассных мало, разве что Дзюба
Регистрация: 20.04.2016
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