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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Вячеслав Колосков: в среднем у "Зенита" более мастеровитый состав, чем у "Спартака"
"Зенит" за счет более ровного подбора игроков обладает лучшими шансами на победу в гостевом матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком", заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Судя по последним матчам обеих команд, игра у них пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но "Зенит" более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у "Зенита" выше.
Трудно предсказать, всякое может быть. Ведь мало кто ожидал, что "Спартак" в гостях ни с того, ни с сего забьет четыре мяча "Краснодару"в матче чемпионата России. А затем в игре (Лиги чемпионов) с "Марибором" футболисты за весь тайм ни разу не попали в створ ворот. "Спартак" - непредсказуемая команда. Большого количества забитых мячей не будет - думаю, что обе команды прежде всего будут думать о безопасности своих ворот. Поэтому есть ощущения, что игра будет довольно скучная", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Судя по последним матчам обеих команд, игра у них пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но "Зенит" более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у "Зенита" выше.
Трудно предсказать, всякое может быть. Ведь мало кто ожидал, что "Спартак" в гостях ни с того, ни с сего забьет четыре мяча "Краснодару"в матче чемпионата России. А затем в игре (Лиги чемпионов) с "Марибором" футболисты за весь тайм ни разу не попали в створ ворот. "Спартак" - непредсказуемая команда. Большого количества забитых мячей не будет - думаю, что обе команды прежде всего будут думать о безопасности своих ворот. Поэтому есть ощущения, что игра будет довольно скучная", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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