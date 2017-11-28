Андрей Лунев о травме: я сыграл так, как меня учили

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о травме, полученной в игре за сборную России.Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы, когда форвард сборной Испании Родриго попал ему коленом в голову.– В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со "Спартаком" не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.– На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент – не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.– Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому.Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.– Нет, я и в дальнейшем буду действовать так же.– Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается.Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу.