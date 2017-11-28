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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Лунев о травме: я сыграл так, как меня учили
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о травме, полученной в игре за сборную России.
Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы, когда форвард сборной Испании Родриго попал ему коленом в голову.
- Как ваше самочувствие?
– В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со "Спартаком" не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.
- В матче за сборную с испанцами за вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?
– На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент – не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.
– Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?
– Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому.
Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.
– Эта травма может вас напугать?
– Нет, я и в дальнейшем буду действовать так же.
– Родриго мог избежать столкновения, не идти до конца, учитывая товарищеский статус матча?
– Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается.
Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу.
ФК "Зенит"
Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы, когда форвард сборной Испании Родриго попал ему коленом в голову.
- Как ваше самочувствие?
– В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со "Спартаком" не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.
- В матче за сборную с испанцами за вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?
– На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент – не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.
– Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?
– Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому.
Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.
– Эта травма может вас напугать?
– Нет, я и в дальнейшем буду действовать так же.
– Родриго мог избежать столкновения, не идти до конца, учитывая товарищеский статус матча?
– Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается.
Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу.
ФК "Зенит"
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