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Андрей Лунев о травме: я сыграл так, как меня учили

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о травме, полученной в игре за сборную России.

Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы, когда форвард сборной Испании Родриго попал ему коленом в голову.

- Как ваше самочувствие?

– В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со "Спартаком" не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.

- В матче за сборную с испанцами за вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?

– На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент – не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.

– Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?

– Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому.

Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.

– Эта травма может вас напугать?

– Нет, я и в дальнейшем буду действовать так же.

– Родриго мог избежать столкновения, не идти до конца, учитывая товарищеский статус матча?

– Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается.

Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу.

ФК "Зенит"
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 19:13
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
молодец ,мужик ..не то что некоторые! как Яшин!
Регистрация: 26.04.2017
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