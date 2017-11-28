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Вячеслав Малафеев вошел в структуру "Зенита"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вошел в структуру клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Он назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам.

Малафеев провел в "Зените" всю профессиональную карьеру, отыграв 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он стал рекордсменом клуба по сыгранным минутам (39 167) и по трофеям (16).
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 19:32
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