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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Малафеев вошел в структуру "Зенита"
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вошел в структуру клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Он назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам.
Малафеев провел в "Зените" всю профессиональную карьеру, отыграв 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он стал рекордсменом клуба по сыгранным минутам (39 167) и по трофеям (16).
Он назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам.
Малафеев провел в "Зените" всю профессиональную карьеру, отыграв 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он стал рекордсменом клуба по сыгранным минутам (39 167) и по трофеям (16).
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