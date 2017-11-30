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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы (видео)
Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).
Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.
Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.
November 30, 2017
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