Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы (видео)

Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.