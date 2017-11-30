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Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы (видео)

Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).

Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.

Теги: Зенит
Сегодня, 18:01
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№24 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все по делу. Причем без привязки к городу и клубу.
Регистрация: 27.09.2008
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:42) #
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online

Кричалки массовые , но кости ломают тем - кому не повезло


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 18:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Tofik
Цитата: nemez
только вот болельщики московских команд впереди планеты всей по таким кричалкам

Возможно, ты и прав... Пример приведешь?

Да вагон и маленькая тележка, вот например https://www.youtube.com/watch?v=AtgOIh2J6MQ
Регистрация: 30.03.2011
№21 Написал: genna (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак помел..... нуда. Но на пару палок мы кинули больше. Да и еще вставили бы но у вас голова заболела.
Регистрация: 13.02.2011
№20 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 18:38) #
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online

цитировать тупого красножoпoго тролля,сменившего несколько десятков ников(слуцбургер,спартак СССР)и пр.и пр. – это как в дерьмо вляпаться.отряхивайся потом…
поэтому,без цитирования по-поводу культурной столицы :
проход спартака в питере несколько лет назад см.с 1.40
впереди колонны - широко известный в узких кругах "кампот")
Регистрация: 21.09.2008
№19 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Флаг сжигали? Мат орали? Ноль морали? - Насосали!
Регистрация: 2.08.2013
№18 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:37) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красава!Бакланы,ваше основная стойка это раком!Спартак вас поимел именно в этом положении!
Регистрация: 2.04.2012
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:36) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вместо Челоянца хоть ОМОН наказал питерцев за кричалки, а то Челоянц-контора слышит непристойное только от ЦСКА и Спартака, а лазурные - белые и пушистые.Бить людей это конечно не метод воспитания, но провоцировать тоже нельзя, как Терентьев своего "художника".
Регистрация: 20.03.2014
№16 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
стыдно за правоохранителей, бандитов идите ловите

так из такого быдло и становятся гопно бандитами.

когда начнут отлавливать и запрещать посещение спортивных и культурных мероприятий(сроком от 1 года до пожизненного?)
у меня вот ребенку 4 года, просится на стадион. и что она там услышит и увидит? и как папа будет реагировать на все это? таких как я много.
Регистрация: 28.11.2017
№15 Написал: genna (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не зря столицу москвабад называют. Половина х.. поймешь кто. Кончится все плохо. Переименуют.

Спартак -москвабад!!!!! По моему звучит.
Регистрация: 13.02.2011
№14 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Даже нашему ОМОНУ только повод дай..., а не дашь придумают. А в Москве - ну почему бы и не до...ться?
Регистрация: 19.03.2017
№13 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:30) #
  • -6
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online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 30.11.2017
№12 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 18:30) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nemez
только вот болельщики московских команд впереди планеты всей по таким кричалкам

Возможно, ты и прав... Пример приведешь?


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№11 Написал: makcnmka (Сегодня, 18:29) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
написали омон.... а от омона в кадре серые штаны защитного цвета... я в таких на рыбалку хожу... можно меня там сфоткать и написать что омон наловил ведро карасей
Регистрация: 16.03.2010
№10 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 18:29) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мизантроп
Никогда Морква столицей России не была и не будет!

Вас там на болоте совсем газом распирает в вашем новострое? Историю иди учить.

Вообще ни хрена не понимаю. Собралась куча дебилов, материлась в общественном месте. Огребли дубинами по хребтинам и удивляются - "А нас то за шо?"

Йопта, и, сцуко, Москва при этом виновата. Я охреневаю на этих пассажиров....

Цитата: Кир Мяс
стыдно за правоохранителей

еще один мудагг диссидент... А хулиганов ловить не надо?


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№9 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: nemez
Такие кричалки оскорбительны и реакция омона объяснима, только вот болельщики московских команд впереди планеты всей по таким кричалкам.

Откуда вы это знаете? Разве мы кричали что-то о вашем городе,будучи в Нижневартовске?

Ваших кричалок в Нижневартовске не слышал, а вот в других городах...Будет когда-нибудь Нижневартовск, лет так через 1000 играть со Спартаком тогда и у нас кричать будете.
Регистрация: 30.03.2011
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:19) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Skyline

Болеет за:
«Зенит»

такие кричалки везде кричат.


И ты тоже кричал в своем колхозе, и тебе тоже два ребра сломали?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 18:15) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
С куя ли рязанская лимита так за нерезиновую впряглась?! Вот уж точно - есть Россия и есть москали поганые. Никогда Морква столицей России не была и не будет!
Регистрация: 1.11.2012
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:15) #
  • +3
  •  (11)

стыдно за правоохранителей, бандитов идите ловите
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nemez
Такие кричалки оскорбительны и реакция омона объяснима, только вот болельщики московских команд впереди планеты всей по таким кричалкам.

Откуда вы это знаете? Разве мы кричали что-то о вашем городе,будучи в Нижневартовске?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 18:11) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такие кричалки оскорбительны и реакция омона объяснима, только вот болельщики московских команд впереди планеты всей по таким кричалкам.
Регистрация: 30.03.2011
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
вот она культурная столица и родина нашего президента и премьер министра! smirk

пососали называться joy


Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре копытца.
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот она культурная столица и родина нашего президента и премьер министра! smirk

пососали называться joy
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
такие кричалки везде кричат. но московский омон видимо на свой счет воспринял.
аорущщий походу только смелый когда в форме и с кучкой таких же омоновцев.
вот про таких говорят это не полиция это мусор


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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