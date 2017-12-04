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Жозе Моуринью: отставка Слуцкого? Увольняют даже чемпионов Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника "Халл Сити".

- Значит ли это, что российские тренеры не готовы работать даже в Чемпионшипе?

- Это жизнь. Увольняют даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением.

Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия.

"Чемпионат.сом"
Теги: Моуринью Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 18:19
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(2)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sparwik53
Разумные слова.

Безусловно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:26) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удивлён, что Моуриньё вообще знает, кто такой Слуцкер


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Разумные слова.
Регистрация: 20.03.2014
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