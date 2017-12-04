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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: отставка Слуцкого? Увольняют даже чемпионов Англии
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника "Халл Сити".
- Значит ли это, что российские тренеры не готовы работать даже в Чемпионшипе?
- Это жизнь. Увольняют даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением.
Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия.
"Чемпионат.сом"
- Значит ли это, что российские тренеры не готовы работать даже в Чемпионшипе?
- Это жизнь. Увольняют даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением.
Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия.
"Чемпионат.сом"
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