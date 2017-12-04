Жозе Моуринью: отставка Слуцкого? Увольняют даже чемпионов Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника "Халл Сити".- Это жизнь. Увольняют даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением.Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия.