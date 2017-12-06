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Руководство "Рубина" планирует решить все финансовые проблемы за два года

Финансовые проблемы в "Рубине" возникли по двум причинам, сообщает "Чемпионат.сом".

Во-первых, от предыдущего руководства клуба остались большие долги. Кроме того, остался кредит на 2 млрд рублей, который "Рубин" брал у "Татфондбанка".

Во-вторых, предыдущее руководство пообещало новому менеджменту, что поможет трудоустроить 6-8 игроков "Рубина" с самыми большими зарплатами, но не сдержало обещание. Это должно было разгрузить бюджет "Рубина".

Сейчас в команде есть целый ряд дорогих игроков, которых необходимо продать. Новый менеджмент планирует решить все финансовые проблемы в ближайшие два года.
Теги: Рубин
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Только очищение пердивом, а перед этим большая ярмарка, Зина готова добавить ещё одну скамейку
Регистрация: 30.08.2009
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