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Миодраг Божович: во втором тайме мы не так много моментов создали, но забили

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 20-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что соперник лучше начал игру.

"Урал" лучше начал игру, но у нас были моменты. Джорджевич и Горбатенко не забили, и как бывает в футболе - мы пропустили. Во втором тайме мы не так много моментов создали, но забили. Может мы и не заслужили сегодня победу, но и не заслужили поражения", - цитирует Божовича "Спорт-Экспресс".
Теги: Божович Арсенал Тула Урал
Вчера, 23:28
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