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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
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Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Владимир Сочнов: победа над ЦСКА реабилитирует "Спартак" за "Ливерпуль"
Бывший защитник "Спартака" Владимир Сочнов поделился ожиданием от игры с ЦСКА.
- Матчи "Спартака" и ЦСКА в Англии повлияют на расстановку сил перед дерби?
- Только в том смысле, что обе команды будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Особенно это касается "Спартака", который потерпел очень крупное поражение от "Ливерпуля". Именно поэтому матч будет еще более интересным. Победит тот, у кого будет больше желания достичь успеха. У кого оно будет больше? Думаю, что у "Спартака". Ему надо забыть о неудаче, а кроме того, нужно набирать очки в чемпионате, чтобы продолжить бороться за золотые медали. Я больше склоняюсь к победе "красно-белых" в этом матче. Реабилитирует ли "Спартак" победа в дерби за "Ливерпуль"? Конечно. Если будет победа, то болельщики простят то поражение, ведь это дерби, историческое противостояние. Оно сейчас стоит на первом месте.
"Евро-футбол.ру"
- Матчи "Спартака" и ЦСКА в Англии повлияют на расстановку сил перед дерби?
- Только в том смысле, что обе команды будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Особенно это касается "Спартака", который потерпел очень крупное поражение от "Ливерпуля". Именно поэтому матч будет еще более интересным. Победит тот, у кого будет больше желания достичь успеха. У кого оно будет больше? Думаю, что у "Спартака". Ему надо забыть о неудаче, а кроме того, нужно набирать очки в чемпионате, чтобы продолжить бороться за золотые медали. Я больше склоняюсь к победе "красно-белых" в этом матче. Реабилитирует ли "Спартак" победа в дерби за "Ливерпуль"? Конечно. Если будет победа, то болельщики простят то поражение, ведь это дерби, историческое противостояние. Оно сейчас стоит на первом месте.
"Евро-футбол.ру"
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