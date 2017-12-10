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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Владимир Сочнов: победа над ЦСКА реабилитирует "Спартак" за "Ливерпуль"

Бывший защитник "Спартака" Владимир Сочнов поделился ожиданием от игры с ЦСКА.

- Матчи "Спартака" и ЦСКА в Англии повлияют на расстановку сил перед дерби?

- Только в том смысле, что обе команды будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Особенно это касается "Спартака", который потерпел очень крупное поражение от "Ливерпуля". Именно поэтому матч будет еще более интересным. Победит тот, у кого будет больше желания достичь успеха. У кого оно будет больше? Думаю, что у "Спартака". Ему надо забыть о неудаче, а кроме того, нужно набирать очки в чемпионате, чтобы продолжить бороться за золотые медали. Я больше склоняюсь к победе "красно-белых" в этом матче. Реабилитирует ли "Спартак" победа в дерби за "Ливерпуль"? Конечно. Если будет победа, то болельщики простят то поражение, ведь это дерби, историческое противостояние. Оно сейчас стоит на первом месте.

"Евро-футбол.ру"
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:09
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7
(3)
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:22) #
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Вот так вот - раз и забыли. Мы до сих пор 2:6 Вердеру помним.
Пусть ещё одну звезду к четырём добавляет - там посмотрим. )
Регистрация: 6.10.2009
№6 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Ты забыл промычать гыыыы,дебил

И ты здесь, проктолог.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
клеймо не смыть

Ты забыл промычать гыыыы,дебил


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
клеймо не смыть... реабилитации не подлежат confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
А при чём здесь 0-7

Как причем? Читай:

- Только в том смысле, что обе команды будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Особенно это касается "Спартака", который потерпел очень крупное поражение от "Ливерпуля".


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Это как же надо уважать ЦСКА , если одной победой можно реабилитироваться за сухой проигрыш в 7 мячей. Воистину голова не думает, а рот говорит.


А при чём здесь 0-7,а может вспомним 5-1 Севилью?Сегодня поглядим как сложится матч.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:27) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это как же надо уважать ЦСКА , если одной победой можно реабилитироваться за сухой проигрыш в 7 мячей. Воистину голова не думает, а рот говорит.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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