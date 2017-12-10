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Часть болельщиков ЦСКА смогла пройти на стадион лишь к концу первого тайма

Перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА у входа на гостевой сектор возникла большая очередь.

Некоторые поклонники армейцев долгое время не могли пройти к своим местам. Они сумели попасть на трибуну лишь под занавес первого тайма.

"СЭ"
Сегодня, 17:50
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