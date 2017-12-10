Опрос:

Новости партнеров

Полузащитник тульского "Арсенала" Бурчану успешно прооперирован

В Германии успешно прооперирован полузащитник «Арсенала» Александру Боурчану, передает официальный сайт тульского клуба.

Румынский футболист в матче 20-ого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом» получил перелом малой берцовой кости.

По словам руководителя медицинского штаба оружейников Александра Резепова, восстановление опорного полузащитника займет от двух до трех месяцев.
Сегодня, 18:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.