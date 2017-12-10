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Андрей Созин: вывод по дерби — "Спартак" хорош только для внутреннего пользования

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.

«Я внимательно смотрел на матч с «Ливерпулем», наблюдал за Салахом, против которого нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира. Он произвёл сногсшибательное впечатление — никто из российских защитников «Спартака» не мог с ним ничего сделать. Это говорит о том, что группа у нас, мягко говоря, сложная. В сегодняшнем дерби ни один из игроков не был даже близко по игре сравним с Салахом. Мы говорим, что надо уезжать Кокорину, Смолову, Головину. Но глядя на то, как наши команды играют между собой и против монстров, становится ясно, что уезжать, конечно, надо, но не в такие клубы.

Нельзя сказать, что ЦСКА играл спустя рукава или не старался. Они играли достаточно живо, многим нравилось. Но уровень мастерства наших игроков на фоне английских матчей, мягко говоря, не радует. По итогу дерби можно сделать вывод, что наш чемпион — «Спартак» — хорош только для внутреннего пользования", — заявил Созин в интервью «Чемпионату».
Теги: Спартак ЦСКА Салах
Сегодня, 22:46
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11
(3)
№11 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: Shekel
Не знаю, где этот Созин играл, но подозреваю, что его команда даже для внутреннего пользования была так себе, не говоря уже про международную арену


— Расскажите, как вы оказались близки к спорту. Вы же сами занимались хоккеем в юности, верно?
— Я играл в хоккей 26 лет. Папа очень сильно помог мне в этом, и я ему очень благодарен за это. Сейчас мне совсем не нравится хоккей, я не могу его смотреть. Недавно показывали Кубок Карьяла. Тяжёлое зрелище. Приходится буквально заставлять себя, чтобы смотреть хоккей.

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СОЗИН Андрей Вячеславович
Член комитета по этике Российского футбольного союза.
Вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России.


Он хоккеист?
Я представил уже себе лицо Третьяка когда он ничайно прочитал мнение бывшего футболиста об игре сборной России по хоккею на международной арене.

))))


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№10 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:27) #
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Цитата: avnik
— Расскажите, как вы оказались близки к спорту. Вы же сами занимались хоккеем в юности, верно?
— Я играл в хоккей 26 лет. Папа очень сильно помог мне в этом, и я ему очень благодарен за это. Сейчас мне совсем не нравится хоккей, я не могу его смотреть. Недавно показывали Кубок Карьяла. Тяжёлое зрелище. Приходится буквально заставлять себя, чтобы смотреть хоккей.

--------------------

СОЗИН Андрей Вячеславович
Член комитета по этике Российского футбольного союза.
Вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России.

Мда. Непонятно как оно в эксперты попало и какого xера у него постоянно берут интервью
Регистрация: 10.10.2013
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что это за "эксперт"? он и для внутреннего пользования негоден......
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Не знаю, где этот Созин играл, но подозреваю, что его команда даже для внутреннего пользования была так себе, не говоря уже про международную арену


— Расскажите, как вы оказались близки к спорту. Вы же сами занимались хоккеем в юности, верно?
— Я играл в хоккей 26 лет. Папа очень сильно помог мне в этом, и я ему очень благодарен за это. Сейчас мне совсем не нравится хоккей, я не могу его смотреть. Недавно показывали Кубок Карьяла. Тяжёлое зрелище. Приходится буквально заставлять себя, чтобы смотреть хоккей.

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СОЗИН Андрей Вячеславович
Член комитета по этике Российского футбольного союза.
Вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга России.

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— В футболе вы симпатизируете ЦСКА, верно?
— Скажу так: если выбирать между матчами «Спартак» — «Динамо» и ЦСКА — «Анжи», отдам предпочтение второму. Пусть не в лоб, но я ответил на ваш вопрос.

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Фамилия СОЗИН
Имя Андрей
Отчество Вячеславович

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- Будет ли выступление на Евро критерием продолжения работы Слуцкого со сборной? Или альтернативы в любом случае нет?

— Могу сделать ставку на то, что Слуцкий будет тренером сборной на чемпионате мира — 2018. Во всех СМИ говорят, что очень тяжело совмещать работу в клубе и в сборной. И тренер, совмещающий две работы, устаёт. А от чего он должен уставать? У нас введён лимит на легионеров, круг выбора футболистов для сборной очень узок. Чем он должен заниматься, не тренируя клуб? Смотреть матчи? Тренеры так и так постоянно смотрят их. Зато он постоянно находится в тонусе.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 23:20) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ешь полной ложкой казел
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (4)

Не знаю, где этот Созин играл, но подозреваю, что его команда даже для внутреннего пользования была так себе, не говоря уже про международную арену

Почитаешь этих экспертов, складывается впечатление, что у них минимум про три Золотых Мяча и не меньше побед в ЛЧ
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да я больше чем уверен,это был просто не наш день.Первый матч то 1-1 сыграли,как это понимать Созин?
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо , я где то соглашусь , но - а что же тогда сказать про " не чемпионов " ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 22:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Этот ублюдок забыл , что наш "чемпион для внутреннего пользования" громил победителя нескольких последних турниров Лиги Европы со счётом 5:1.
А Салах, кстати, кроме левого пенальти особенно себя никак и не проявил. А забить седьмой гол полностью разбитой команде большого труда не составляло.
Регистрация: 14.03.2009
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:51) #
  • +3
  •  (5)

В России все команды для внутреннего пользования. Да и во всей Восточной Европе команды для внутреннего пользования
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:49) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не совсем так. Скорее, в нашем чемпионате просто нет команды для конкурентной борьбы с грандами, для решения больших задач в ЛЧ.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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