Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:04
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
22:38
Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
22:13
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
20:53
"Ростов" побеждает без Кучука (4)
"Ростов" побеждает без Кучука (4)
19:36
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (4)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (4)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
Андрей Созин: вывод по дерби — "Спартак" хорош только для внутреннего пользования
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Я внимательно смотрел на матч с «Ливерпулем», наблюдал за Салахом, против которого нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира. Он произвёл сногсшибательное впечатление — никто из российских защитников «Спартака» не мог с ним ничего сделать. Это говорит о том, что группа у нас, мягко говоря, сложная. В сегодняшнем дерби ни один из игроков не был даже близко по игре сравним с Салахом. Мы говорим, что надо уезжать Кокорину, Смолову, Головину. Но глядя на то, как наши команды играют между собой и против монстров, становится ясно, что уезжать, конечно, надо, но не в такие клубы.
Нельзя сказать, что ЦСКА играл спустя рукава или не старался. Они играли достаточно живо, многим нравилось. Но уровень мастерства наших игроков на фоне английских матчей, мягко говоря, не радует. По итогу дерби можно сделать вывод, что наш чемпион — «Спартак» — хорош только для внутреннего пользования", — заявил Созин в интервью «Чемпионату».
«Я внимательно смотрел на матч с «Ливерпулем», наблюдал за Салахом, против которого нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира. Он произвёл сногсшибательное впечатление — никто из российских защитников «Спартака» не мог с ним ничего сделать. Это говорит о том, что группа у нас, мягко говоря, сложная. В сегодняшнем дерби ни один из игроков не был даже близко по игре сравним с Салахом. Мы говорим, что надо уезжать Кокорину, Смолову, Головину. Но глядя на то, как наши команды играют между собой и против монстров, становится ясно, что уезжать, конечно, надо, но не в такие клубы.
Нельзя сказать, что ЦСКА играл спустя рукава или не старался. Они играли достаточно живо, многим нравилось. Но уровень мастерства наших игроков на фоне английских матчей, мягко говоря, не радует. По итогу дерби можно сделать вывод, что наш чемпион — «Спартак» — хорош только для внутреннего пользования", — заявил Созин в интервью «Чемпионату».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.