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Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит"

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» подтвердил, что нападающий команды Антон Заболотный скоро перейдет в «Зенит». По данным Transfermarkt.de сделка уже состоялась, и сине-бело-голубые заплатили 1.5 миллиона евро. Стоимость 26-летнего игрока, по данным портала, 800 тысяч евро.

— Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я — нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» — во вторник, — отметил Матюшенко

— Но с «Зенитом» уже договорились?

— Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.

— Главная причина ухода — «Тосно» нужны деньги?

— Вы же понимаете, что Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. «Зенит» зовет не каждый день. Считаю, что своей игрой он заслужил шанс. Мы же пошли на встречу, какие-то заоблачные суммы ломить не стали.

— Вы говорили, что хотите получить за Заболотного 2 миллиона евро.

— На Заболотного есть реальная цена. Могу сказать, что мы примерно вписываемся в эту сумму.
Теги: Тосно Заболотный Зенит
Вчера, 23:57
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(1)
№6 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДзюбиньЁ тоже грыз и забивал...
Цитата: tfu
Цитата: JaapStam
Не понятно что хочет Зенит, попил бабла, не думаю что Миллер из за этих копеек будет возню устраивать, ему интересней сильный Зенит. Вопрос как на вменяемых условиях приглашать топ игроков, Бельгийцы, Испанцы, Португальцы как то справляются с этим вопросом.

Это замена Вашему бездарному воспитаннику.

Заболотный явно будет грызть землю, и получит свой шанс.
Регистрация: 14.12.2015
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: JaapStam
Не понятно что хочет Зенит, попил бабла, не думаю что Миллер из за этих копеек будет возню устраивать, ему интересней сильный Зенит. Вопрос как на вменяемых условиях приглашать топ игроков, Бельгийцы, Испанцы, Португальцы как то справляются с этим вопросом.

Это замена Вашему бездарному воспитаннику.

Заболотный явно будет грызть землю, и получит свой шанс.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Обменяли бы на Дзюбу - Заболотный получит шанс развиться в более сильном клубе, а Дзюба сможет помочь Тосно и попытаться заработать путевку на ЧМ
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
очередное дерево которое пустит свои корни в зените и это прекрасно,там ему самое место
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 00:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понятно что хочет Зенит, попил бабла, не думаю что Миллер из за этих копеек будет возню устраивать, ему интересней сильный Зенит. Вопрос как на вменяемых условиях приглашать топ игроков, Бельгийцы, Испанцы, Португальцы как то справляются с этим вопросом.
Регистрация: 14.12.2015
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 00:33) #
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online

Правильно сделали, молодцы. Все-таки Манчини может дать ему больше в плане роста мастерства. Да и для сборной хорошо. Связку наиграют с Кокориным.
Регистрация: 17.04.2017
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