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Геннадий Орлов: Федун прав - футбол надо развивать там, где люди ходят на стадион

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предложении председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна сократить количество команд в российской Премьер-Лиге и проводить турнир по новой схеме.

"Реформы отечественному футболу необходимы. Сегодня у нас стагнация в Российском футбольном союзе. Не знаю, зачем Виталий Мутко согласился совмещать две должности. Он же физически не способен быть вице-премьером правительства и главой РФС. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, строятся стадионы, и он молодец, на том участке хорошо работает. Но в РФС должно что-то произойти.

Важный пункт программы Федуна — сокращение количества команд в РФПЛ до 14. Хочу сказать, что этот вопрос нужно просчитать, провести опрос президентов клубов. Экономический эффект для обеих семёрок потрясающий. У нас низкая средняя посещаемость, и в то же время "Зенит" обошёл по посещаемости домашних игр такие клубы, как "Ювентус". Вот там, где люди ходят на футбол, и нужно развивать этот вид спорта. Федун прав, он молодец, и я с ним согласен, революция необходима", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Федун
Вчера, 22:50
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7
(1)
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 00:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Факел»
Про экономическую выгоду имелось ввиду, что первая семерка половину матчей не будет из Москвы выезжать? И тратить 500 р. на транспортные расходы. А вот командам из второй семерки придется каждый матч на самолете плюс гостиница. А Федун умеет считать деньги


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: truten74 (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)

Для начала в России с её климатом надо строить крытые стадионы.
Регистрация: 16.08.2017
№5 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 00:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Есть такая поговорка, что посеешь, то и пожнёшь Так вот прежде чем что то "пожинать" нужно что то и посеять. Уповать на урожай не приложив и пальца, удел глупых дураков. В Самаре когда то была самая посещаемая команда Восточной Европы, когда туда вкладывали средства, а не распиливали их. Была отдача. А если из года год гробить спорт в регионах, а потом ждать что бы там была какая то отдача, посещаемость. Глупо это всё, очень глупо.
Регистрация: 30.03.2016
№4 Написал: Alek Саранск (Вчера, 23:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
У Гены крыша совсем съехала. Давайте тогда Москву, с Питером от России отгородим границей(если уж только там белые люди живут), но и все денежные потоки из регионов тогда обрубить (нефтяные, газовые, аллюминиевые и т.д.) и будет вам счастье с з/п в 15-20 т. в месяц и увидишь ты Гена пять тысяч зрителей на Зените. Нужно в регионах спорт развивать. Что бы зритель шел на стадион ему должно быть интересно, комфортно и безопасно.
Регистрация: 19.11.2009
№3 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Arien_Allan_Beck
Орлов. Блин ну Вы же типо умный. У Ювентуса Арена вмещает 41000. И по аншлагам она в 5 по всей Европе. Или если мы слышим Ювентус мы начинаем думать что там 100 000 Арена? Да нифига. В интеренете полно информации о Ювентус Арене. Зачем болтать.
Сравнивайте свой стадион с тем который вмещает 60000 тоже. У Челси тоже вместимость 41000. И напомню в этих городах Лондоне 6 клубов высокого уровня из них 4 мирового уровня. А в Турине два клуба из серии А. А Зенит один единсвеный на целую область. регион. Блин. Теперь давайте обсудим вопрос кого с кем стоит сравнивать.
Не коректная спекуляция именем именитого Клуба.

Поддерживаю!


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 23:35) #
  • +6
  •  (6)

И наборот: люди ходят на стадион там, где развивают футбол.
В Туле долго не было футбола, а сделали играющую команду, стали ходить.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Arien_Allan_Beck (Вчера, 23:07) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов. Блин ну Вы же типо умный. У Ювентуса Арена вмещает 41000. И по аншлагам она в 5 по всей Европе. Или если мы слышим Ювентус мы начинаем думать что там 100 000 Арена? Да нифига. В интеренете полно информации о Ювентус Арене. Зачем болтать.
Сравнивайте свой стадион с тем который вмещает 60000 тоже. У Челси тоже вместимость 41000. И напомню в этих городах Лондоне 6 клубов высокого уровня из них 4 мирового уровня. А в Турине два клуба из серии А. А Зенит один единсвеный на целую область. регион. Блин. Теперь давайте обсудим вопрос кого с кем стоит сравнивать.
Не коректная спекуляция именем именитого Клуба.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
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