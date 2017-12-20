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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юпп Хайнкес: матч с "Боруссией" - это главное событие сезона
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 финала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии" заявил, что к сопернику нужно относиться со всей серьезностью.
"На данный момент это главное событие сезона. "Боруссия" снова сплочена. Она будет намного опаснее, чем кто-то может подумать. К этому сопернику нужно относиться со всей серьезностью. Команда приедет на "Альянц-Арену" с большими амбициями.
Лучшее, что есть в футболе, наряду с финалом Лиги чемпионов, это финал Кубка Германии в Берлине. Поэтому мы хотим обязательно выйти в следующий раунд", - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.
"На данный момент это главное событие сезона. "Боруссия" снова сплочена. Она будет намного опаснее, чем кто-то может подумать. К этому сопернику нужно относиться со всей серьезностью. Команда приедет на "Альянц-Арену" с большими амбициями.
Лучшее, что есть в футболе, наряду с финалом Лиги чемпионов, это финал Кубка Германии в Берлине. Поэтому мы хотим обязательно выйти в следующий раунд", - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.
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