Юпп Хайнкес: матч с "Боруссией" - это главное событие сезона

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 финала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии" заявил, что к сопернику нужно относиться со всей серьезностью."На данный момент это главное событие сезона. "Боруссия" снова сплочена. Она будет намного опаснее, чем кто-то может подумать. К этому сопернику нужно относиться со всей серьезностью. Команда приедет на "Альянц-Арену" с большими амбициями.Лучшее, что есть в футболе, наряду с финалом Лиги чемпионов, это финал Кубка Германии в Берлине. Поэтому мы хотим обязательно выйти в следующий раунд", - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.