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Вячеслав Мельников: не могу сказать, что Кришито незаменим для "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Вячеслав Мельников прокомментировал информацию о возможном переходе защитника питерского клуба Доменико Кришито в "Фенербахче".

"Зачем кого-то удерживать, если есть желание уйти? Думаю, нужно сначала узнать желание самого футболиста. Плюс нужно учитывать фактор Манчини, ведь он тоже итальянец. Вполне возможно, что главный тренер сможет повлиять на ситуацию. Не могу сказать, что Кришито незаменим. На этой позиции есть Жирков. Не могу сказать, что "Зенит" без итальянца пропадет. Да, он футболист хорошего качества, но, если его глаза смотрят на другой клуб, вмешиваться нет большого смысла. Контракт Кришито истекает через полгода. Руководству "Зенита" нужно серьезно подумать. Конечно, лучше всего продлить соглашения, а потом продать за серьезные деньги. С другой стороны, он может отказаться и через полгода уйти бесплатно. Нужна взаимная договоренность", — цитирует Мельникова "Спорт День за Днем".
Теги: Мельников Кришито Зенит
Сегодня, 17:21
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№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Незаменимых нет, это правильно, но слишком наивно слышать от т.н. бывшего тренера Зенита, сравнение Кришито и ...Жиркова.

Он бухой
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Незаменимых нет, это правильно, но слишком наивно слышать от т.н. бывшего тренера Зенита, сравнение Кришито и ...Жиркова.
Регистрация: 13.11.2009
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